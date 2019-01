Uddannelsesanalyse Læreruddannelse? Se under lappeløsning

Bliver det nu?

Det spørgsmål melder sig, efter at en kritisk evaluering af læreruddannelsen netop har ramt gaden. Er det nu, den 4-årige uddannelse skal reformes mere gennemgribende og gøres 5-årig? Er det nu, lærere skal uddannes på universiteterne? Eller skal den eksisterende uddannelse have et par justeringer, så den får lidt mere tid til at virke?

Det vil tiden vise.

Men noget vil ske, for sådan har det været med læreruddannelsen i de sidste 20 år. Uddannelsen har næsten konstant været fanget i en spiral, hvor studerende og undervisere skiftevis har været udsat for evalueringer og reformer med nogenlunde samme regelmæssighed som årstidernes skiften.

Når det ret sikkert kan forudses, at der kommer til at ske noget, skyldes det, at den aktuelle evaluering har flere kritikpunkter, som det bliver svært at ignorere. Ikke mindst i en situation med mangel på lærere.

»Professionshøjskolerne er i flere henseender ikke lykkedes med at sikre en ambitiøs læringskultur på læreruddannelsen«, står der blandt andet i evalueringen, som også påpeger, at nogle studerende kommer for let gennem uddannelsen.

Fakta Evaluering af læreruddannelsen Ris Læringskulturen på læreruddannelsen er ikke ambitiøs nok. Der er blandt andet for mange studerende, der kommer igennem læreruddannelsen med en for lav studieintensitet. Ekspertgruppen peger desuden på, at uddannelsen er usammenhængende med mange små moduler. Det er også en svaghed, at forskningsviden ikke inddrages systematisk i undervisningen og i de studerendes bachelorprojekter. Ros Læreruddannelsen fokuserer mere på at klæde de studerende på til at undervise i deres fag. Derudover vurderes det, at praktikken er blevet styrket. Og at det er lykkedes at tiltrække ansøgere med højere karakterer til læreruddannelsen

Av, den gør nas. Hvis næste generation af lærere uddannes i et uambitiøst miljø, er udsigterne for skolen ikke gode. Evalueringen rummer desuden kritik af, at uddannelsen har for mange korte moduler, og at der inddrages for lidt forskning i såvel undervisning som i de studerendes bachelorprojekter.

Der er også rosenblade blandt evalueringens stikkende torne. Praktikken er styrket, og det er lykkedes at tiltrække ansøgere med højere karakterer til læreruddannelsen, hedder det blandt andet.

Valgkamp til stregen

Evalueringsrapporten kommer mindre end et halvt år før et valg. Flere partier har allerede spillet ud med ønsker til læreruddannelsen, som vil gøre sig godt i en valgkamp.

Liberal Alliance vil gerne lave alternative læreruddannelser på universiteterne efter samme model, som da der blev oprettet journalistuddannelse på RUC og Syddansk Universitet. Det er i øvrigt en mærkesag, som partiet har overtaget fra Konservative, dengang det parti markerede sig i uddannelsespolitikken.

SF vil gerne have en 5-årig læreruddannelse efter en 4 plus 1-model, hvor 4 års uddannelse efterfølges af 1 år i arbejde og derefter 1 år mere på en professionshøjskole. Endelig vil Radikale gerne have en 5-årig læreruddannelse i samarbejde med professionshøjskolerne og Danmarks Lærerforening. Her er tidsrammen 5-7 år, så uddannelsernes indhold kan udvikles i ro og mag.

Behovet for udmeldinger er skærpet af, at SF og Radikale håber på at genvinde tabte stemmer blandt lærerne. Og af, at Radikale føler et ansvar for den eksisterende læreruddannelse, som tilbage i 2012 blev forhandlet på plads af partiets politiske leder, Morten Østergaard, der dengang var uddannelses- og forskningsminister.

Men en ting er udmeldinger. Der er lang vej til et flertal, og hverken Socialdemokratiet eller Venstre har foreløbig meldt sig som fortalere for en 5-årig læreruddannelse. Alene derfor ligger en udvidelse af uddannelsens tidsramme et stykke ude i fremtiden.

»Vi vil gerne se de øvrige partier finde pengene først«, lyder den lakoniske melding fra de to partier, der har størst chance for at beklæde statsministerposten efter et valg. Læreruddannelsen er blandt de videregående uddannelser, som årligt optager flest studerende. Så det koster mange penge, hvis studietiden skal øges til 5 år.

Uddannelserne klar

På professionshøjskolerne ved man godt, at politikerne ikke vil sidde den aktuelle evaluering overhørig.

Rektor på professionshøjskolen Absalon Camilla Wang, der er næstformand i Danske Professionshøjskoler, ser det ifølge foreningens hjemmeside som helt naturligt, at den stadig nye læreruddannelse har behov for justeringer.

Uddannelserne har forud for evalueringsrapporten været i kontakt med skolens interessenter. På den måde er meldingerne afstemt, og politikerne på Christiansborg får nogenlunde den samme ønskeseddel, uanset hvem de spørger. Dog med undtagelse af ønsker om uddannelsens varighed, hvor Danmark Lærerforening længe har ønsket en 5-årig uddannelse.