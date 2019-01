Mor til tre om Forældreintra: »Jeg kunne simpelthen ikke have mere i hovedet«

Mor prøver at skabe en relation gennem personlig kontakt i stedet for onlinebeskeder. Lærer glæder sig over den ekstra tid til forberedelse, som mindre Forældreintra vil skabe.

En dag gled det bare ud i sandet.

Det er lidt over et år siden, at forælder Line Rønn Shakoor sidst indtastede sit brugernavn og password på Forældreintra for at tjekke beskeder om gummistøvler, legeaftaler og madpakker.

»Jeg synes, det er voldsomt belastende at skulle huske at tjekke så mange platforme. Hver eneste platform sætter jo tanker i gang, og man kan ikke lade være med at tænke: Burde jeg have meldt mig til det? Og burde jeg have støttet op om det?«, siger hun om beslutningen.

Hun har tre børn i folkeskolen. En i 9. klasse og to i 6. klasse. Da hun lagde intranettet på hylden, arbejdede hun både som underviser og som konsulent. Forældreintranettet mindede hende mere og mere om et tredje job, hun skulle jonglere med mellem madlavning, fodboldtræning og familieliv.

»For eksempel kan jeg huske en julefrokost, der skulle arrangeres, hvor alle skulle forklare, hvad de havde tænkt sig at tage med på madbordet, og hvor alle valgte at trykke ’Reply all’, og så kørte det ellers løs med leverpostej«, siger hun, mens hun tænker sig om.

»Den ligegyldige information betyder faktisk, at man fravælger den vigtige information, for jeg måtte jo sige, at jeg simpelthen ikke kunne have mere i hovedet«.

Men det betyder ikke, at relationen til de andre forældre og skolen ikke fylder meget for Line Rønn Shakoor og hendes familie. Hun prøver i stedet at skabe en personlig relation til forældremøder og andre arrangementer.

Familien har dog besluttet, at Lines mand sporadisk tjekker forældreforummet for at undgå at gå glip af større arrangementer.

Det bliver et wakeupcall

Kristina Silla har været lærer i 16 år og arbejder til daglig som dansklærer i udskolingen påLangelinieskolen på Østerbro. Mindre kommunikation på Forældreintra vil lette hendes hverdag gevaldigt.

»Jeg bruger mere tid på forældrerelation end på forberedelse«, siger hun og sjusser sig frem til, at hun i hvert fald får 15 beskeder om ugen fra forældre om alt fra glemte penalhuse til sygdom.

Hun mener, at hendes arbejdsdag vil blive væsentligt lettere, hvis beskederne begrænses til to gange om ugen, som stresspanelet foreslår.

»Det bliver et wakeupcall for forældrene, og jeg er overbevist om, at det vil begrænse mængden af beskeder om småtteri, som der i virkeligheden ikke er brug for«.