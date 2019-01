Kommunerne nægter at nedlægge Forældreintra: Der kommer en »toptunet« afløser efter sommerferien

ForældreIntranets afløser Aula, er udviklet til at mindske stress og gøre det mere overskueligt for forældrene, siger KL som svar på regeringens stresspanels anbefaling om at lukke ForældreIntra og aflyse Aula.