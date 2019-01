Rundspørge om kortere skoledage: Skønt at få mere tid til Barbie-dukkerne

Liva Lund, 7 år, synes, det er rigtig godt, at skoledagene bliver lidt kortere, fordi det giver hende mere tid i sfo’en. »Så skal man ikke sidde så meget ned, og så har jeg mere tid til at lege«, siger Liva. Hun får fri fra skole klokken 13.45, og derfor mener hendes far, Kristian Lund, ikke, at der er behov for en kortere skoledag. »Jeg mener hellere, at man skulle få mere aktivitet ind i undervisningen«, siger han.





Foto: Finn Frandsen Mere legetid, men nok ikke meget tidligere hjem, vurderer Madeleine Holm, mor til Filippa på 7 år.

Mere legetid, men nok ikke meget tidligere hjem, vurderer Madeleine Holm, mor til Filippa på 7 år. Foto: Finn Frandsen

Tid til at hygge lidt

Filippa Holm, 7 år, går i 1. klasse og tænker, at det bliver meget rart at få tidligere fri: »Så kan man også nå at komme hjem og hygge lidt, inden man skal til at have aftensmad«. Madeleine Holm, Filippas mor, mener også, det er en rigtig god idé, selv om det nok ikke betyder, at hun kan hente Filippa tidligere: »Det giver hende lidt bedre tid til at lege med sine venner, inden hun bliver hentet«, siger moren.





Foto: Finn Frandsen Anna Malmkjær kan allerede mærke, at hendes datter Nico på 8 år har mere energi, når hun kommer hjem, efter at skolen har forkortet skoledagen med en time.

Anna Malmkjær kan allerede mærke, at hendes datter Nico på 8 år har mere energi, når hun kommer hjem, efter at skolen har forkortet skoledagen med en time. Foto: Finn Frandsen

Mere energi

Nico Malmkjær, 8 år, kan godt se, at en kortere dag kan have sine fordele: »Så har man længere tid til at lege med sine venner«. Hun har allerede oplevet gevinsten ved en kortere skoledag, som sidste år kunne vare til klokken 15, men i år er dagen forkortet med en time, så hun har fri omkring klokken 14. Og det kan mærkes, siger hendes mor, Anna Malmkjær: »Hun har mere energi nu, når hun kommer hjem«.





Foto: Finn Frandsen Søren Grunnet, far til Marie på 6 år, tror, at kortere skoledage også kan blive en fordel for sportsklubber, fordi der bliver mere tid til at gå til noget.

Søren Grunnet, far til Marie på 6 år, tror, at kortere skoledage også kan blive en fordel for sportsklubber, fordi der bliver mere tid til at gå til noget. Foto: Finn Frandsen

Også godt for sportsklubber

Marie Grunnet, 6 år, går i 0. klasse og mener ikke, at hun kommer til at savne den tid, der forsvinder fra skoledagen. »Så kan jeg lege mere sammen med Laura i Barbie-rummet«. Maries far, Søren Grunnet, er sikker på, at det bliver godt for børnene med kortere skoledage. »Der er mange, der har svært ved at nå fritidsinteresser, så jeg tror også, at det er en god idé for blandt andet sportsklubberne«.