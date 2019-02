København reserverer 500 pluspladser til børn i minus

Fakta

Plusbørn

Københavns Kommune har knap 500 pladser til socialt udsatte børn i institutioner, hvor de øvrige forældre har en stærk socioøkonomisk baggrund. Det er sundhedsplejen, som finder ud af, hvilke børn i området der skal have tilbudt pluspladserne.

Tidligere hed det sprogpladser, men det blev ændret af børne- og ungdomsudvalget med en beslutning i efteråret 2013. Fra 2014 kom det til at hedde pluspladser. Her udvidede man målgruppen, så der ikke kun var et sprogkriterium, men også kriterium om at være socialt udsat uanset sprog, etnicitet m.v.

Det blev gjort for at sikre en bedre fordeling af børn og et et ønske om at styrke den tidlige, forebyggende indsats.

