KL-chef: »Det er jo et tab for de børn, som ikke får den mulighed«

»Det er positivt, at vi nu får syn for sagen«.

Sådan siger Thomas Gyldal (S), der er borgmester i Herlev og formand for Kommunernes Landsforenings børne- og undervisningsudvalg. Han taler om en ny analyse fra tænketanken Kraka, der viser, at stuekammeraterne i børnehavetiden har en indvirkning på karaktergennemsnittet i 9. klasse.

Det er jo et tab for de børn, som ikke får den mulighed, som ikke får andre vinduer til verden end dem, de får derhjemme Thomas Gyldal (S), KL-chef

»Det er dybt interessant, at Kraka nu forsøger at kvantificere det, vi mener altid at have vidst: at de børn og familier, vi omgås, mens vi er små, rent faktisk har en betydning for, hvilke muligheder vi selv får senere i livet«, siger Gyldal.

Hvad kan I bruge den viden til?

»Med undersøgelsen giver det rigtig god mening lokalt i kommunerne at lade hensynet til den sociale sammensætning i institutionerne veje tungt. Det har en stor betydning. På det lange stræk kan vi arbejde boligpolitisk med at sikre blandede boligområder, og det bliver også gjort. Men der er boligområder, hvor den sociale profil er stærkt udfordret«.

Ifølge Thomas Gyldal spiller både gode daginstitutioner, kompetente voksne og den såkaldte kammeratskabseffekt ind, hvis alle børn skal løftes til en situation, hvor de har lige chancer. Han ved det, for han har prøvet det selv.

»Mine kammeraters familier og verdener var anderledes end den, jeg selv voksede op i, i et alment boligbyggeri. De gav mig nogle muligheder, som var større end dem, jeg ellers ville få«.

»Det er jo et tab for de børn, som ikke får den mulighed, som ikke får andre vinduer til verden end dem, de får derhjemme«.