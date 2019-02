Uddannelsesanalyse: Bump på uddannelsesvejen

Det stod sådan set allerede klart, da aftalen blev præsenteret tilbage i 2016, hvor uddannelsesordførerne fra de forskellige partier modsagde hinanden for åben mikrofon.

Derfor vil der komme ændringer efter et valg.

Spørgsmålet er bare hvordan? Det nuværende Folketing er sammensat sådan, at omkring halvdelen gerne vil gøre døren til gymnasiet smallere. Både for at stramme op på fagligheden i gymnasiet og for ad den vej at få flere ledt i retning af en erhvervsuddannelse.

Den anden halvdel af Folketinget vil gerne have en bred port til gymnasiet. De peger på, at en erhvervsuddannelse skal være et tilvalg, ikke et fravalg, fordi unge møder en smækket dør, når de vil på gymnasiet.

Folketingets partier forhandler netop nu om regeringens udspil med titlen: ’Veje til uddannelse og job med mod på livet’. Regeringen foreslår blandt andet en ungehjælp, som skal give unge mulighed for at begynde på arbejdsmarkedet, så de bliver rustet til en uddannelse. Desuden foreslår den, at flere erhvervsskoler og gymnasier under samme tag skal gøre det lettere for de unge at skifte uddannelse inden for samme institution, og at et nyt henvisningstaxameter skal kompensere, hvis gymnasier hjælper elever til at flytte til erhvervsskoler.

Måske kunne partierne ved samme lejlighed se på, om vejen fra skole til uddannelse kunne blive lidt mere farbar. Også for bløde trafikanter.