»En hån mod demokratiet«: Regeringens forsøg med selvstyrende skoler møder hård kritik

Regeringen giver nu 75 selvstyrende skoler mulighed for at korte skoledagen og drive skolen uden skelen til paragraffer fra stat og kommune.

Den melding har forligspartierne bag skolereformen netop fået af undervisningsminister Merete Riisager. Det nye initiativ er et forsøg og kan derfor gennemføres, selv om et flertal i Folketinget er imod det.

I et faktaark fremgår det, at »formålet med et nyt rammeforsøg er at blive klogere på, om folkeskoler med færre bindinger kan løfte elevernes faglige niveau og fremme det gode børneliv«.

Fakta Nyt forsøg Et nyt rammeforsøg med frihed til folkeskoler skal give mulighed for forsøg med fravigelse af såvel statslige som kommunale regler. Rammeforsøget vil træde i kraft fra skoleåret 2019/2020 og løbe over en fireårig periode. 75 skoler vil få mulighed for at deltage i rammeforsøget. Det vil være frivilligt for skoler og kommuner, om de ønsker at deltage i forsøget. Kommunerne får selv bemyndigelse til at vikle skolerne ud af lokale regler og paragraffer. Gælder det fravigelser fra folkeskoleloven, vil det kræve en ansøgning til Undervisningsministeriet. Ministeriet vil angiveligt behandle ansøgninger hurtigt og ubureaukratisk. Vis mere

Forsøg med selvstyrende skoler var en del af regeringens udspil fra september sidste år. Men regeringen fandt ikke opbakning til ideen blandt forligspartierne, og derfor var forsøget med selvstyrende skoler ikke med i den politiske aftale om justering af skolereformen, som blev indgået i januar.





Forsøget bliver skarpt kritiseret på Christiansborg.

»Det er en hån mod demokratiet. Blækket er knap blevet tørt på en bred politisk aftale, som skal give ro om skolen og sikre den understøttende undervisning. Og så laves der et fireårigt forsøg, som forligspartierne er lodret imod«, siger Socialdemokratiets undervisningsordfører, Anette Lind, som slet ikke mener, at der er brug for nye skoletyper, og at det er et brud på ideen med en folkeskole.

SF’s undervisningsordfører, Jacob Mark, er positivt indstillet over for mere selvstyre til skolerne. Men det skal ske i samarbejde med skolens parter.

»Og så er det påfaldende, at hun ikke vil give frihed i forhold til nationale tests. Så er det ikke rigtig frihed, så er det mest bare sin egen agenda, hun kører«, siger Jacob Mark.

Alex Ahrendtsen fra DF er heller ikke fan af selvstyrende skoler.

»Undervisningsministeren har ret til at lave forsøget. Fra DF’s side har vi sagt, at vi mener, at det er en dårlig idé. Det var derfor, vi fik det ud af forhandlingerne sammen med flere af de øvrige forligspartier«, siger han og tilføjer, at Socialdemokraterne selv har været med til skabe præcedens for forsøg i skolen, sidst partiet havde regeringsmagten.

Det vil være frivilligt for skoler og kommuner, om de ønsker at deltage i forsøget. Kommunerne får selv bemyndigelse til at vikle skolerne ud af lokale regler og paragraffer. Gælder det fravigelser fra folkeskoleloven, vil det kræve en ansøgning til Undervisningsministeriet.

Fra skoleledernes side er der heller ikke begejstring over ministerens nye forsøg.

»Undervisningsministeren kunne ikke få flertal for et forsøg som led i forhandlingerne. Så er det en lille smule kunstigt, at det nu skal gennemføres som et forsøg«, siger Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen.

»Vi har ikke brug et sådant forsøg lige efter, at der er opnået bred enighed om en justering af skolereformen«, siger han.

Det var ikke torsdag eftermiddag muligt at få en kommentar fra undervisningsminister Merete Riisager (LA) til kritikken af forsøget med selvstyrende skoler.