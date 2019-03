Tusindvis af elever bremses af nye optagelseskrav på gymnasiet

»Så det vil formentlig også mindske noget frafald, fordi de bliver vejet og får noget vejledning til, hvilken vej de kan gå. De unge mennesker træffer ikke et særlig godt valg, fordi de ikke har hørt nok om erhvervsuddannelserne. Så det er et spørgsmål om at få fortalt de unge mennesker, at erhvervsuddannelserne er et fantastisk tilbud«, siger Niels Egelund.

Hvis vi gerne vil have, at vores elever vælger en anden uddannelse, skal vi have gjort de andre uddannelser mere attraktive Sarah Gruszow Bærentzen, formand for Danske Skoleelever

Hos Danske Skoleelever (DSE) tilslutter man sig ønsket om bedre vejledning om uddannelsesmulighederne efter grundskolen, så ikke alle vælger en gymnasial uddannelse. Men de er ligesom DGS ikke tilhængere af hverken høje eller lave adgangskrav på ungdomsuddannelserne.

»Jeg tror ikke, at det er en bæredygtig løsning at sætte karakterkravene op for at få eleverne til at vælge andet end en gymnasial uddannelse. Hvis vi gerne vil have, at vores elever vælger en anden uddannelse, skal vi have gjort de andre uddannelser mere attraktive. Men vi skal også gøre grundlaget og beslutningen mere oplyst«, siger Sarah Gruszow Bærentzen, formand for DSE.

Det kan gøres på tre konkrete måder, mener hun: Individuel vejledning for alle og ikke kun de elever, der er erklæret ikkeuddannelsesparat. Mere samarbejde mellem skolen og virksomheder, blandt andet med åbne skolekonsulenter i kommunerne. Og sluttelig bedre brobygningsforløb, så eleverne får mulighed for at se, hvad de forskellige uddannelsesinstitutioner kan byde på.