En skole i forvandling: Med kong Frederik IV's ånde i nakken og betalende elever som redningsplanke

Det Kongelige Vajsenhus har i flere hundrede år været en skole for forældreløse børn. Finansieringen er kommet fra salget af den danske salmebog, men hvad gør man, når efterspørgslen på salmebøger dykker? For få år siden tog skoleleder Mathias Bruun en drastisk beslutning og inviterede de mere velstilledes børn inden for – mod betaling og stik imod grundlæggeren Frederik IV’s ånd. Siden har forældre stået i kø for at indskrive deres børn i en skole med et mangfoldigt miljø.

Og lige de sidste ... Shhyyy ...«, siger skoleleder Mathias Bruun i Det Kongelige Vajsenhus’ aula.

Klokken er 8.42, og på aulaens rundslidte stentrin står elever i alle størrelser. Fra de gule vægge ser portrætter af tidligere skoleledere ned på eleverne.

Mathias Bruun har en iPad i den ene hånd. Den anden hånd er rakt i vejret med åben håndflade og fungerer som et signal om, at eleverne skal være stille. Det er de også. Eller så stille, som så mange elever nu kan være, når det er forår, og morgenlyset er vendt tilbage. I baggrunden høres toner fra et opretstående klaver.

»Sådan. Godmorgen. Det er usædvanlig varmt for årstiden, så vi synger ’Det er i dag et vejr’. Det er længe siden, vi har sunget den, men den dukker nok op«, siger skolelederen.

Det gør den. Både som tekst på et stort lærred og som melodi i elevernes hoveder.

Derefter beder eleverne ’Fadervor’ i kor. Og så følger endnu en morgensang med tekst af Benny Andersen.

»... når verden lukkes ind, bygger vi bro fra sind til sind«, slutter sangen, og skolelederen ønsker alle en god dag.

Var det ikke for iPadden, ville morgensamlingen være som taget ud af skolehistorien.

Utallige børnesko har betrådt de rundede stentrin, og samme ord fra fadervor har lydt mellem væggene, mens verden og storbyen har udviklet sig i rivende hast lige uden for skolens port på Nørre Farimagsgade i København. Helt fra dengang Nørreport var en byport, og skolens elever krydsede en mark for at komme ud til skolen.

Fakta Tre adresser på 300 år Den første skole lå, hvor Københavns Domhus ligger i dag. I 1795 brændte bygningen, så eleverne blev flyttet på landet til Blågård, som samtidig husede begyndelsen på en egentlig læreruddannelse. På den måde blev eleverne fra Vajsenhuset forsøgsdyr for de første lærerstuderende. I 1812 flyttede skolen til en bygning rundt om hjørnet fra Klareboderne. Da hovedstadens volde i 1870 blev sløjfet, købte skolen grunden til den nuværende placering, og i 1875 stod det første hus her klar.



Det Kongelige Vajsenhus hedder skolen, som nu ligger midt i byen. Eller bare Vajsenhuset i daglig tale. Det er København, der er bygget omkring skolen. Ikke omvendt.

Politiken besøger skolen, fordi den er kommet om på den anden side af en overlevelseskamp og er midt i en forandringsproces fra velgørenhedsskole for forældreløse børn til privatskole, hvor hovedparten af eleverne skal betale for at gå.

Traditioner med betydning

Morgensamlingen er et oplagt sted at indlede et portræt af skolen. For skolen er Tradition med stort T. Og så alligevel ikke. Skolen er på samme tid tudsegammel og hypermoderne. Den passer ikke rigtig med billedet af de skoler, vi kender.

Foto: Jens Hartmann Schmidt Der bliver bedt fadervor og sunget morgensang på Vajsenhuset i det indre København med skoleleder Mathias Bruun i spidsen. Traditioner holdes i hævd, og fra væggene kigger gamle skoleledere med, men ellers ligner skolen til forveksling en hvilken som helst folkeskole eller privatskole i Danmark. Eller måske en blanding mellem de to.

Det var en skole for folket, og de første tanker om den blev nedfældet, knap 100 år før folkeskoleloven blev skrevet. Den er en privatskole, hvor hver fjerde elev har friplads. Skolen driver et forlag, som har eneret på at trykke de tykke salmebøger, som vi typisk tager i hånden ved indgangen til en kirke. Fordi institutionen Vajsenhuset forener skole og forlag, har den en direktion og ikke en bestyrelse. Og den er ledet af en skoleleder, der også er forlagsdirektør.

Så skolen er noget helt særligt. Men samtidig ligner den på flere måder det, der var målet med skolereformen fra 2013. Eleverne her skal nemlig lære langt mere end deres fadervor og skal kunne håndtere alt fra bøger til grydeskeer, som det også er ambitionen med skolereformen. Og så arbejder skolen for at åbne skolen for byen og åbne byen for skolens elever, hvilket også er noget, folkeskoler landet over kæmper med.

Men den gør det på sin egen måde. Hvor folkeskolen taler om rummelighed, taler man på Vajsenhuset om mangfoldighed.

Så det er fortid blandet med fremtid, det er offentlige penge blandet med privat forlagsvirksomhed, og det er eksklusiv mangfoldighed midt i Kongens København.

Derfor er en fortælling om Vajsenhuset også fortællingen om den udvikling, mange skoler i Danmark står midt i i disse år. Og et bud på nogle svar på de udfordringer, som folkeskoler og private skoler slås med.

På herrens mark

Historien om skolen begynder små 3o0 år, før eleverne efter morgensangen forlader aulaen og går til time.

I 1720 skriver kong Frederik IV de første notater om et vajsenhus for forældreløse børn. Vajsenhus kommer af det tyske ord Waise, der betyder forældreløst barn. Noternes ord bliver til handling, og 11. oktober 1727 bliver det kundgjort fra prædikestolene i Københavns Kirke, at man nu kan sende forældreløse børn til Vajsenhuset.

Kongens portræt hænger lige bag mit skrivebord, så hvor andre mærker historiens vingesus, kan jeg næsten bogstavelig talt mærke kongen ånde mig i nakken Mathias Bruun, skoleleder

En skattefinansieret velfærdsstat er mange sider længere fremme i historiebøgerne, og første folkeskolelov kommer først i 1814. Så kongen skal være kreativ for at finde penge til at drive skolen.

Skolen får derfor i de tidlige år en andel af indtægterne fra postvirksomhed, og frem til 1778 er den tildelt forskellige andre privilegier.

Men det mest langtidsholdbare privilegium er retten til at trykke salmebøger. Det var en god forretning i mange år, hvor salmebøgerne søndag efter søndag og generation efter generation bliver slidt af menighedens hænder. Men nu er salget dykket.

Hvor man end retter blikket hen, er historien nærværende.

På skolelederens kontor findes det spanskrør, som blandt mange andre har tævet et af de mest kendte vajsenhusbørn, den socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen. På væggen i forkontoret hænger et billede af en betuttet slave fra De Dansk Vestindiske Øer, der er stillet til skue foran en klasse.

Kongens vilje må bøjes

Jeg har været på skolederens kontor før. Det var, da Mathias Bruun tilbage i 2014 var ny skoleleder, og skolens økonomi var til rotterne i endnu værre grad, end mange danske skolers økonomi er i dag.

Hans første opgave gav derfor sig selv: Det var at finde penge.

»Vi gik til Undervisningsministeriet og Københavns Kommune. Begge steder var de søde, rare og forstående. Men de kunne ikke hjælpe os. Det forstår jeg sådan set godt, for det ville skabe præcedens på en uheldig måde«, siger Mathias Bruun.

I en situation med stor velvilje, men ingen penge skulle der ske noget.

»Jeg sad og så ud i skolegården og så på eleverne og kunne forudsige, at hvis vi ikke gjorde noget, måtte vi snart dreje nøglen om«, siger han.

’Noget’ blev til planen om at åbne skolen for betalende elever. Det havde man ikke prøvet før. Eleverne havde hidtil bestået af elever på friplads, og indtægterne fra trykning af salmebøger gjorde det ud for forældrebetaling. Men frem mod 2014 blev indtægterne mindre, fordi herrens hyrde ikke har så mange lam i folden at prædike for om søndagen, og salmebøger ikke bliver slidt så hurtigt som i fordums tid.

»Vi var derfor nødt til at vende bøtten på hovedet. Hvor skolen før havde været gratis for alle, skulle vi nu som udgangspunkt være en betalingsskole. Overskuddet fra salmebøgerne giver et pænt antal fripladser. På den måde kunne vi få en økonomi og en drift i balance«, siger Mathias Bruun.

Men planen var en sejlads i minefyldt farvand. For det første skulle skolens direktion gå med til at bøje Frederik IV’s fundats om, at skolen er for forældreløse børn.

»Kongens portræt hænger lige bag mit skrivebord, så hvor andre mærker historiens vingesus, kan jeg næsten bogstavelig talt mærke kongen ånde mig i nakken«, griner Mathias Bruun.

»Siden 1727 har direktionen haft fundatsen som sit pejlemærke. Men skiftende direktioner har læst og tolket den i forhold til den aktuelle virkelighed. I fundatsen står for eksempel, at det kun er forældreløse børn, som må gå her på skolen. Men ret hurtigt åbner man for børn af eneforsørgere – i praksis sømands- og soldaterenkers børn«.

Skolen holder fast i idégrundlaget ved at lade børn, der har mistet en eller to forældre, komme øverst på ventelisten til fripladserne.

Mangfoldighed som tilvalg

Fra udelukkende at have børn af eneforsørgere til at åbne dørene for børn af betalingsvillige forældre var et stykke vej. Med den økonomiske afgrund i sigte valgte direktionen at sige ja til at bøje fundatsen mere end nogensinde før.

Helt ærligt: Vi anede ikke, om det ville lykkes. Der findes ikke andre privatskoler med denne særlige struktur og elevsammensætning. Det var nervepirrende i starten Mathias Bruun, skoleleder

Men så kom næste spørgsmål: Ville ressourcestærke forældre i området være villige til at betale for at få deres børn på en skole med Vajsenhus’ særlige historie?

»Helt ærligt: Vi anede ikke, om det ville lykkes. Der findes ikke andre privatskoler med denne særlige struktur og elevsammensætning. Det var nervepirrende i starten«, siger Mathias Bruun i dag.

Men det gik. Der blev rejst fondsmidler til omstillingen og til at gøre opmærksom på, at skolen nu var åben for alle typer elever. Og i løbet af ret kort tid så han, at folk skrev sig op på skolen hjemmeside. Det viste sig, at for forældre i området er mangfoldighed noget, de vælger til og ikke fra.

»Det er til glæde for alle elever, at vi ikke er ens. Jeg har selv haft mine egne børn i privatskoler, som har været forrygende. Men er der en ting, mine egne børn har manglet, er det at få indblik i, at folk lever forskellige liv, ser forskellige ud og har forskellig baggrund«, siger han.

Der er selvfølgelig også ansøgere, som kommer på besøg, og som han aldrig siden hører fra.

»Det er helt fair. Men vi kan se, at mange ansøgninger kommer ind ved, at nogen kender nogen, der allerede går på skolen«, siger Mathias Bruun.

Elever uden strømper

’Skolen midt i byen’ er Vajsenshusets slogan.

Det giver god mening, da det ringer ud til dagens første frikvarter, og vi står i skolegården fyldt med elever. Der er etagebyggeri, så langt øjet rækker. Iført gul vest og et imponerende roligt overblik er gårdvagt Kristian Makoben en travl mand.

»Hun siger, at hun hader mig«, siger en pige med høj og forurettet stemme om en af legekammeraterne.

»Det er ikke særlig pænt sagt, det er det altså ikke. Find du en anden krog at lege i«, siger Kristian Makoben, og pigen skynder sig videre for at udnytte de dyrebare minutter før næste time.