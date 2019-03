Danske gymnasieelever er ikke i skole 9,1 procent af tiden

Danske gymnasie- og hf-elever er ikke i skole i 9,1 procent af tiden.

Det viser den første opgørelse fra Undervisningsministeriet efter indførelsen af en ny, central registrering, hvor fraværet noteres, hvis eleven ikke er til stede ved timens start.

Det skriver Jyllands-Posten.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil have fraværet ned.

»Vi kan jo se, at det lykkes for nogle gymnasier at ligge meget lavere, og det viser for mig, at det kan lade sig gøre. Jeg vil gerne ned omkring 7 procent«, siger Merete Riisager til Jyllands-Posten.

Der er stor spredning på fraværsprocenten på landets gymnasier.

Mariagerfjord Gymnasium i Hobro kan nøjes med 5,9 procent fravær, mens Frederiksberg HF Kursus ligger i den modsatte ende af skalaen med et fravær på 21,1 procent.

I efteråret blev der indført ny central registrering af fravær, der blandt andet giver 100 procent fravær, hvis eleven ikke møder op til timens begyndelse.

Registreringen har mødt kritik både hos rektorer, lærere og elever i gymnasier og på hf-kurser.

Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier og rektor på Gefion Gymnasium i København, mener ikke, at den stramme protokolføring vil føre til lavere fravær.

»Det bør være op til den enkelte skole at finde instrumenterne«, siger Birgitte Vedersø til Jyllands-Posten.

Nidkære fraværsregler

Hun vil ikke kommentere, hvorvidt 9,1 procent er en høj eller lav fraværsprocent.

Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Malte Sauerland-Paulsen, er heller ikke begejstret.

»Det er ikke så underligt, at når man laver nidkære fraværsregler om, at man får 100 procent fravær ved et minuts forsinkelse, så vil der komme en højere fraværsprocent«, siger han.

Malte Sauerland-Paulsen mener, at man i stedet bør hjælpe de elever, der har højt fravær.

»Man får ikke folk i skole ved at sanktionere dem hårdere ved fravær. Man får folk i skole ved at give dem en bæredygtig vejledning og lytte til dem, hvorfor de ikke har været i skole«, siger han.

Ministeren afviser kritikken og understreger, at målet med registreringen er mere åbenhed og en sammenligning skolerne imellem.

