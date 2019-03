Lærerstuderende: »Vi er kun på skolen tre gange om ugen«

FOR ABONNENTER

For nyligt fremlagde en ekspertgruppe en kritisk evaluering af læreruddannelsen. Uambitiøs læringskultur og for lave forventninger til de studerende var nogle af kritikpunkterne. Derfor fortæller uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) i dag til Politiken, at han nu nedsætter en kommission, der skal komme med bud på, hvordan fremtidens læreruddannelse skal se ud. Han fastslår, at uddannelsen skal være mere ambitiøs.