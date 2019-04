Partier: Riisager kaldes i samråd om nationale tests

Politikere på Christiansborg står i kø for at kræve de nationale tests undersøgt, efter at forskningsrapport viser, at testene måler elevernes niveau forkert. Flere partier mener, at testene skal sættes i bero eller helt afskaffes.

Enten skal de nationale tests droppes. Eller også skal de sættes i bero, mens det undersøges nærmere, om resultaterne kan bruges.

Sådan lyder forskernes anbefaling i en Kronik i Politiken. Anbefalingen er baseret på en ny forskningsrapport, der dokumenterer, at læsetesten i 8. klasse rammer skævt i forhold til elevernes præstationer.

»Vores målinger af læsefærdigheden i 8. klasse lover ikke godt for resten af de nationale tests. Derfor bør testene ikke bruges, før det er sikret, at testene giver et retvisende billede af elevernes præstationer«, siger professor Jeppe Bundsgaard fra DPU, Aarhus Universitet, som er en af de to forskere bag rapporten.

Den anden forsker er professor emeritus Svend Kreiner, Københavns Universitet.

Utroværdig vurdering

Svend Kreiner siger, at beslutninger om elever, lærere, skoler, kommuner og reformer foretaget på baggrund af nationale tests bør tages op til revision.

Dertil kommer, at forskning baseret på resultater fra de nationale tests ikke giver et dækkende billede af den faktiske virkelighed i skolen.

»Testene kan ikke bruges, som de er nu, for de giver skæve resultater«, siger Svend Kreiner og fortsætter:

De giver også skæve resultater for politikerne, som gerne vil følge med i, hvordan det går i folkeskolen. De nationale tests bliver jo brugt til at vurdere, om skolereformen virker efter hensigten. Den vurdering er nu er meget vanskelig og utroværdig, hvad enten testene viser fremgang eller tilbagegang«.

Fakta Dyrekøbte erfaringer De nationale tests blev indført i 2010 og kostede ifølge Undervisningsministeriet 110 mio. kr. at udvikle og 14 mio. kr. om året at gennemføre. 10 gange i løbet af skoletiden skal eleverne tage de obligatoriske nationale tests i blandt andet dansk og matematik. Testen varer 45 minutter og tages på en computer. Testene er adaptive. Det betyder, at de tilpasser sig elevernes niveau undervejs.

Den nye forskningsrapport får flere partier til at kræve handling fra undervisningsminister Merete Riisagers side.

SF vil omgående kræve ministeren i samråd om sagen.

Partier vil sætte test i bero

»Det er en sønderlemmende kritik af de nationale tests. Vi bruger rigtig mange penge på at teste eleverne, og hvis det hverken er retvisende eller pædagogisk forsvarligt, mener jeg, at testen skal droppes helt. Eller, som forskerne foreslår, som minimum sætte testene i bero, indtil vi er sikre på, at resultaterne ikke er misvisende«, siger Jacob Mark, som er undervisningsordfører for SF.

Socialdemokratiets undervisningsordfører, Annette Lind, er på samme linje. Socialdemokraterne har meldt ud, at testene skal afskaffes i skolens små klasser.

»Hvis det er så grelt, som forskerne skriver, skal vi have set på det. Vi vil gerne være med til at lave testene om, så de bliver mere anvendelige, praksisnære og pædagogiske. Men den nye forskningsrapport er så alvorlig, at jeg vil bede ministeren om at sætte det på dagsordenen til næste møde i forligskredsen«, siger Annette Lind og tilføjer:

»Der er ingen tvivl om, at vi godt kan udvikle testene, så de bliver bedre. Jeg har flere gange talt med forskerne bag kritikken, så jeg vil gerne være med til at se på, om testene er skruet sammen, som de skal være«.

DF: Gerne nye tests

Alex Ahrendtsen, der er undervisningsordfører for Dansk Folkeparti, er lidt mere skeptisk i forhold til den nye forskningsrapport: »Der sker jo det, at forskerne i Kroniken går fra forskning til politik i samme åndedrag. Det svækker deres sag, hvis de vil overbevise mig«, siger han.

Vi skal kunne stole på de nationale tests, og hvis vi ikke kan det, er det ikke så godt Alex Ahrendtsen, undervisningsordfører (DF)

Men i forskningsrapporten er der ikke politik?

»Hvis de holder sig til det forskningsmæssige, er jeg med dem. Spørgsmålet er, om vi skal forbedre de tests, som tilpasser sig elevernes niveau, eller om vi skal gå over til tests, der ikke gør det. Det er en god diskussion, som vi skal have i forligskredsen, når ministeriet har set på de to forskeres rapport. Den snak tager jeg gerne«, siger Alex Ahrendtsen:

»Men i Dansk Folkeparti synes vi, at nationale tests er en god idé. Det er godt at have målepunkter, som er nationale og nogenlunde standardiserede, så vi har en idé om skolens udvikling. Men vi skal kunne stole på de nationale tests, og hvis vi ikke kan det, er det ikke så godt«.