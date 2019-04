Folkeskolelærer om nationale tests: »Systemet er designet til at fejldømme børn«

Resultaterne passer ikke

Søren Madsen, Skolen i Peter Vedels Gade i København, underviser i dansk og matematik i 3. klasse

Foto: Privatfoto Søren Madsen

Søren Madsen Foto: Privatfoto

»Hos mindst en tredjedel af mine elever passer resultaterne ikke til deres normale faglige niveau. Der er kæmpe udsving. Nogle forældre bliver lykkelige over, at deres datter, der måske kæmper rigtig meget med det faglige i dansk, pludselig scorer vildt godt i nationale tests. Så er det selvfølgelig trist, når vi skal sige til dem, at testen ikke er helt retvisende. Det er svært. Det, der irriterer mig ved nationale tests, er, at jeg godt ved, hvor mine elever ligger fagligt, fordi jeg arbejder med dem hver dag og laver forskellige opgaver, som giver et godt indblik. Og derfor kan man også tydeligt se, når de nationale tests viser et skævt billede. Hvis den skal beholdes, så skal den forbedres voldsomt«.

Børnene græder

Christina Rinaldo, Skolen på Grundtvigsvej på Frederiksberg, underviser i dansk og engelsk i 3.-5. klasse

Foto: Privatfoto Christina Rinaldo

Christina Rinaldo Foto: Privatfoto

»Mine dygtige elever i dansk ryger op i en alt for høj sværhedsgrad i testen, fordi de i starten svarer korrekt. Så mine 4.-klasses-elever ender med at bøvle med fagtekst på 8.-klasse-niveau. De bliver kede af det og tror fejlagtigt, at de er dumme. Jeg oplever hvert år, at nogle sidder og græder – oftest de dygtigste, mens de svageste elever giver op. Jeg er ikke imod tests og evaluering, men jeg er imod nationale tests, fordi systemet er designet til at fejldømme børn. Det er spild af penge. Vi har i forvejen evalueringer, som virker meget bedre, og som tager udgangspunkt i det, vi underviser i. I engelsk er testen dog nogenlunde retvisende i forhold til det, man kan forvente, elever skal kunne i 4. klasse«.

Et forklaringsproblem

Betina Hollen Tofting, Hedegårdsskolen i Brønderslev, underviser i dansk i 5. klasse

Foto: Privatfoto Betina Hollen Tofting

Betina Hollen Tofting Foto: Privatfoto

»Jeg oplevede, at den var helt gal med de nationale tests, da jeg underviste i overbygningen. Meget dygtige elever klarede sig ikke godt. Så jeg stod med et stort forklaringsproblem over for nogle børn, som vi blev nødt til at fortælle, at de ikke skulle tage sig af resultatet, fordi det alligevel ikke passede. Jeg skulle argumentere mod et stykke papir, der vægter tungt i manges øjne, fordi der er et stempel fra Undervisningsministeriet. Både drenge og piger brød sammen over de nationale tests, fordi de blev så presset – børn, der normalt trives med tests. Jeg havde en pige i 8. klasse, som analyserede testen undervejs. Så når hun fik et let spørgsmål, så var hun bange for, at hun klarede sig dårligt«.