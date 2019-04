Pædagog: »Vi slukker ofte brande i stedet for fagligt pædagogisk arbejde«

»Jeg er leder af et stort hus med 120 børn og 22 ansatte, så det betyder, at der ikke er voksne til at dække alle kvadratmeterne ind. Jeg kan ikke lægge vagtplan uden, at én pædagog står alene med børnegruppen enten om morgenen eller eftermiddagen. Pædagogerne møder ind med en times interval fra morgenstunden af. Det vil sige, at de er alene den første time. Og det samme sker om eftermiddagen fra klokken 12 af. Så efter klokken 15 begynder det, at være kritisk med medarbejdere. En fuldtidsansat kan max være på arbejde i 7,4 time, og vi har åben i 11 timer. Så det kan simpelthen ikke lade sig gøre at lægge vagtplan anderledes. Jeg ville ønske, at jeg kunne lægge vagtplanen bedre. Heldigvis er vagtplanen er rimelig fleksibel, så hvis pædagogerne vurderer, at der er for mange børn om morgenen, så kan de selv lave den om. Men det eneste, der sker er, at de selv bliver straffet om eftermiddagen – for så er der igen for få voksne til de mange børn. Det er frustrerende, for jeg ved, hvad det har af betydning for især de helt små børn. Når barnet er 10 måneder og bliver afleveret i vuggestuen, så har de brug for en arm i længere tid. Børnehavebørnene er lidt mere modige og kan løbe ind og lege, men det kan de helt små ikke. De er dybt afhængige af, at der er nogle voksne. Og der er ikke altid hænder nok. Der er nogle forældre, der vælger at blive lidt længere for at hjælpe til, når de har tid, for de kan godt se, at den er helt gal. Jeg ville ønske, at de blev lidt længere i børnehuset, fordi det er hyggeligt, men ikke fordi de kan se, at pædagogerne ikke har arme nok. Jeg håber meget på, at vi får sat af en fælles standard for, hvad der minimum skal være at voksne til så små mennesker. For tre år siden ville jeg ikke synes, at det var en god idé, men jeg er et andet sted nu, for det er så grelt«.