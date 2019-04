Efter ballanden på Ørestad Gymnasium Demokratisk dannelse? Se under signalforvirring

FOR ABONNENTER

Jeg er ikke så konservativ, at det gør noget«. Sådan har tidligere statsminister Poul Schlüter (K) sagt. På samme måde må Merete Riisagers eftermæle blive, at hun ikke er så liberal, at det gør noget. Nærmest til husbehov. Desuden kan det konstateres, at ministerens opfattelse af armslængdeprincippet også kan variere i skræmmende grad.