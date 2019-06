Fra succes historie til møgsag: Nu skal Socialdemokratiet hjælpe de 'brune' gymnasier

Socialdemokratiet kritiserede den afgående regering for at svigte gymnasier med mange tosprogede elever. Nu skal partiet selv finde løsninger.

Det hører heldigvis til sjældenhederne, at succeshistorier bliver til møgsager. Men det er sket, i kølvandet på at det år for år er lykkedes at få stadig flere unge med ikkevestlig baggrund til at krone hovedet med en studenterhue. Tusindvis af nye elever har søgt mod gymnasierne, så andelen med ikkevestlige rødder udgør nu godt 10 procent mod blot 6 procent tilbage i 2005.