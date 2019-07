Færre vil være pædagoger: Ny uddannelsesminister vil stoppe endeløse besparelser

Det hænger sammen med den pressede hverdag ude i felten, uddyber Ane Halsboe-Jørgensen.

»Vi skal have flere til at søge den her vej ved at gøre deres uddannelser bedre og sikre, at der i den virkelighed, de kommer ud til i den anden ende i den offentlige sektor, er kolleger nok og tid nok til, at de kan bruge deres faglighed. Det konkrete arbejde med at styrke pædagoguddannelsen kommer man til at høre mere om«, lover uddannelses- og forskningsministeren.

Vi ved, at der kommer flere og flere ældre i fremtiden, så der bliver et behov for flere hænder Mathias Tolstrup Wester, Danmarks Evalueringsinstitut

Konsulent Mathias Tolstrup Wester fra EVA peger på, at det er nødvendigt at forbedre pædagoguddannelsernes ry, som har lidt skade gennem det seneste halve års historier om tilstande på daginstitutioner og ringe normeringer.

Hvis samfundet også ønsker styrkelse af sundhedsvæsenet, er det ligeledes problematisk, at søgningerne til sygeplejerskeuddannelsen falder.

»Det er de uddannelser, som skal løfte store opgaver fremover. Vi ved, at der kommer flere og flere ældre i fremtiden, så der bliver et behov for flere hænder, og derfor er det lige så bekymrende, at ansøgertallet til sygeplejerskeuddannelsen ikke er stigende«, siger han.