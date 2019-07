De tekniske uddannelser kan stadig ikke knække kvindekurven

Politikere, studieledere og erhvervslivet har i årevis gerne villet rette op på det, der er en erklæret skævhed i det danske uddannelsessystem:

Alt for få kvinder søger ind på de såkaldte Stem-uddannelser, altså uddannelser, hvor de tekniske, naturvidenskabelige og digitale kompetencer er i fokus.

De seneste 10 år har andelen af kvindelige ansøgere ligget på omkring 30 procent. Et år en lille smule over, men så bare for igen at ryge lidt under. Og der er desværre ikke noget, der tyder på, at det i år vil lykkes at ændre billedet betydeligt, når det om få dage bliver offentliggjort, hvor mange og hvilke slags ansøgere der er blevet optaget på landets videregående uddannelser.

Studieoptag Hvem kommer ind? I denne uge bliver det offentliggjort, hvem og hvor mange der er kommet ind på landets videregående uddannelser. Politiken dækker begivenheden, der kulminerer natten mellem torsdag og fredag, hvor op imod 89.000 håbefulde ansøgere får svar på, hvilket spor deres fremtid nu får lov at løbe ud ad.

Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som Politiken har fået. Heraf fremgår det, at kun 30 procent af ansøgerne til landets Stem-uddannelser er kvinder. Dermed har adskillige forsøg på at rette op på skævheden vist sig endnu ikke at slå igennem.

Det ærgrer interesseorganisationen for lederne ude på landets arbejdspladser.

Erhvervslivet står og råber og skriger efter kompetencerne Thomas Christensen, uddannelseschef hos Lederne

»Vi kan se, at kvinderne inden for de her områder faktisk er rigtig dygtige i folkeskolen. Men der sker noget, når kvinderne kommer til de videregående uddannelser. De vælger de her fag fra. Der er en barriere, som vi bliver nødt til at gøre en ekstra indsats for at få nedbrudt«, siger uddannelseschef hos Lederne Thomas Christensen.

»Erhvervslivet står og råber og skriger på kompetencerne. Og det her er altså en ulighed, som ikke rigtig har nogen god begrundelse«.

En pagt mod problemet

Et af de seneste forsøg på at prøve at gøre noget ved problemet er Teknologipagten.

Den blev iværksat på initiativ af den foregående regering og har siden april 2018 bestået af repræsentanter fra blandt andet flere ministerier, erhvervslivet, fagorganisationer og uddannelsesinstitutioner. Alle har de med deres medlemskab sagt ja til at forsøge at skabe konkrete løsninger på, hvordan man får flere unge sporet ind på Stem-uddannelserne og en »digital og teknologisk fremtid«, som det hedder.

Teknologipagten har i sit opdrag fremhævet, at en større andel kvinder, der begynder på uddannelserne, bør være en del af løsningen.

»Både fordi efterspørgslen er der, og fordi vi ved, at diversitet i det hele taget på arbejdsmarkedet er godt for både innovationskraft og den enkeltes arbejdsliv«, forklarer Christian Vintergaard, der er administrerende direktør for Teknologipagtens sekretariat.