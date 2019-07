Politikere lover flere pædagoger, men færre søger ind på studiet

Lyt til artiklen 06:31

Var der nogen, der blev hovedpersoner i årets valgkamp, så var det pædagogerne.

Forældre gik på gaderne i storstilede demonstrationer og krævede flere pædagoger, mens arbejdsforholdene i landets institutioner kom til ophedet debat blandt politikerne og befolkningen – godt hjulpet på vej af skjulte kameraoptagelser fra et par dagtilbud, der i bedste sendetid blev afsløret i at have åbenlyse problemer.

Siden fik den nye regering slået fast i sit såkaldte forståelsespapir, at der nu skal gøres noget ved det: Senest i 2025 vil der være fuldt indfasede minimumsnormeringer i landets institutioner, står der i den aftale, der har gjort Mette Frederiksen (S) til statsminister.

Men de ekstra pædagoger, som det vil kræve at indfri løftet, kommer ikke lige foreløbig.

Det står klart, efter at Uddannelses- og Forskningsministeriet nu har offentliggjort, hvor mange der er kommet ind på landets videregående uddannelserne. Her fremgår det, at 4.869 ansøgere er blevet optaget på Danmarks største videregående uddannelse – pædagogstudiet.

Det er 2 procent færre end sidste år. Og det er det laveste antal siden 2011.

»Det ærgrer mig, for vi har brug for, at det går i den helt anden retning«, erkender uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Udfordringerne med at fylde pladserne op på pædagoguddannelserne harmonerer da heller ikke med de mål, den nuværende regering har annonceret, lyder en advarsel:

»Der tegner sig efterhånden en markant udfordring, hvis man skal indfri de politiske ambitioner, der er på daginstitutionsområdet. Med de her tal kan der ikke være nogen tvivl om, at det bliver svært, hvis ikke udviklingen vendes«, siger Camilla Thorgaard, der er områdechef for videregående uddannelser hos Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Hun peger på, at der frem til 2030 vil komme 17 procent flere børn i alderen 0-6 år. Samtidig bliver generationen af unge, der har alderen til at lade sig opskrive på landets uddannelser, mindre og mindre i de kommende år, hvilket kun vil gøre udfordringen endnu større, som områdechefen siger.

»Ekstremt kritisk«

10 af landets 23 pædagoguddannelser har fået så få kvalificerede ansøgere, at der stadig er ledige pladser. Deriblandt er Københavns Professionshøjskole.

Sidste år havde man her på samme tidspunkt lidt over 400 ledige pladser, som det efterfølgende lykkedes at finde studerende til. Men i år bliver udfordringen endnu større. Professionshøjskolen har kun fået besat 1.366 af sine 1.975 pladser.

»Det her er ekstremt kritisk«, siger skolens rektor, Stefan Hermann, der også har læst statistikkerne om de flere børn i de kommende år, som EVA henviser til:

»Der venter en kæmpe opgave foran os, for med den mangel på pædagoger, vi også ser i øjeblikket, så kan vi jo ende med at stå med institutioner uden uddannede pædagoger overhovedet«.

»Vi ved, hvor betydningsfulde de første år af et barns liv er. Og i Danmark har vi valgt, at vi tager dem i dagtilbud, helt ned fra de er 1 år, hvilket ikke engang nordmændene og svenskerne gør i samme grad. Derfor er det også nødvendigt, at vi nu som samfund går ind og siger: Det er altså vigtigt, at vi satser på det her område. Og det kan ikke vente. Det er nu«, siger Stefan Hermann.

Når pædagoguddannelserne næste års skal evalueres, forventer han, at politikerne kommer med ambitiøse bud på løsninger. Blandt andet flere penge.

»Hvis regeringen vil gøre sig tanker om på nogen måde at kunne indfri de ambitioner, de har sagt, de har på området, så bliver de nødt til det. For som det er lige nu, så hænger det altså ikke sammen«, siger rektoren.