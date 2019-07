Guide: Her er 7 overvejelser for dem, der ikke kom ind på den ønskede uddannelse

Efter kærlighed og fortrydelse er skuffelse den følelse, mennesker rammes oftest af. Siger i hvert fald nogle psykologer.

Det er næppe en stor trøst lige præcis nu, hvis man lige har fået besked om, at der ikke blev plads på den ønskede videregående uddannelse, man ellers har sukket efter at komme ind på.

Blandt de kvalificerede ansøgere til de videregående uddannelser var der i år over 8.400, der ikke kom ind. Det er færre end de foregående år, men for den enkelte er det ikke den store trøst.

Men skuffelse kan faktisk godt håndteres hen ad vejen med både praktiske og mentale midler, og det er Københavns Universitets sektionschef for vejledning og optagelse, Pernille Kindtler, en slags ekspert i.

Her er hendes 5-trins stige til bekæmpelse af dyb øv-stemning efter et afslag på en uddannelsesplads:

1. Kan det passe?

Allerførst skal du tjekke, om det er en fejl. Det sker - om end ikke særlig tit - at der er begået en fejl i behandlingen af en ansøgning.

»Hvis man kan se, at man har en højere karakterkvotient end den krævede på en uddannelse, vil man jo sige: Hov, hvorfor er jeg så ikke inde? I så fald skal man undersøge, om det overhovedet kan passe«, siger Pernille Kindtler.

Der er ikke et beredskab natten efter, at alle har fået besked, til at tage imod forespørgsler fra de frustrerede, Men næste morgen og de kommende dage har stort set alle videregående uddannelser studievejledere siddende til at tage imod dem, der ikke kan tro, at de blev nægtet adgang, fastslår Pernille Kindtler.

»Man skal selvfølgelig indstille sig på, at der er kø. Det er der ikke nogen grund til at gå i panik over, for hvis der virkelig er sket en fejl, så vil den den blive rettet, uanset hvornår den bliver fundet«, siger hun.

2. Har du overset et krav?

I de fleste tilfælde er afslaget dog korrekt nok.

Men måske skyldes forbløffelsen over afslaget hos den afviste så, at hun eller han ikke har været opmærksom på samtlige adgangskrav.

»Det kan være et fag i gymnasiet, som man skal have bestået, og som er et specifikt krav på netop det studie. Måske har man tænkt, at det fag fulgte jeg da - men man har overset, at det også skulle bestås«, forklarer Pernille Kindtler.

En anden kilde til misforståelse kan være, at man har overset, at universitetet har et karakterkrav. På KU skal man for eksempel have fået minimum 6,0 på sit studentereksamensbevis for at kunne søge ind.

Og - understreger Pernille Kindtler – de 6,0 beregnes vel at mærke uden den hurtigstartbonus, der gives til ansøgere, som søger optagelse på en videregående uddannelse senest to år efter afslutningen af den adgangsgivende eksamen. Bonussen består i, at eksamensbevisets karaktergennemsnit ganges med 1,08 og har har været gældende siden 2009. I år er i øvrigt sidste gang, denne bonusordning gælder.

Endnu en kilde til misforståelser er, at man som ansøger ikke har været opmærksom på, at man i proceduren er blevet rykket for noget, man ikke har fået afleveret. Et eller andet, der skulle være uploaded.

3. Bliv i skuffelsen - men ikke længe

Når det så er endelig afklaret, at den er god nok: ’Du kom ikke ind og der er ikke noget at gøre lige nu’, så understreger Pernille Kindtler, at »det selvfølgelig er helt i orden at være skuffet«.

»Der skal være plads til at være i den følelse og give plads til ærgrelsen. Og når det så er sket, skal man prøve at være rolig og søge svar på spørgsmålet: Hvad nu? Og der er jo mange veje at gå«.

4. Skal du absolut studere nu?

De afviste kan deles op i to hovedkategorier, påpeger Pernille Kindtler:

Dem der ikke kan vente længere, men bare skal i gang med at læse nu. Nærmest uanset hvad.

Og dem der har tiden på deres side og godt kan give det et skud igen næste år for at komme ind på den foretrukne uddannelse.