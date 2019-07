Overblik: Der er stadig ledige studiepladser

Fat mod!

Selv om det er svært at finde trøst i, at du ikke er kommet ind på drømmestudiet i denne ombæring, er der håb forude. Der er stadig ledige studiepladser at finde for såvel nye ansøgere som ikke-optagne – såfremt de opfylder den enkelte uddannelses adgangskrav.

I år er der stadig pladser at finde på 129 forskellige erhvervsuddannelser, hvilket er 14 flere end i 2018. Professionsbacheloruddannelserne har ledige pladser på 133 uddannelser – en stigning på 18 pladser siden sidste år. Og bacheloruddannelserne kan tilbyde en plads på 130 af sine uddannelser, som er 15 pladser flere end i fjord.

Erhvervsakademiuddannelserne har flest uddannelsesudbud med ledige pladser inden for det økonomisk- merkantile område og det tekniske område til dem, der lige nu søger med lys og lygte efter en studieplads: henholdvis 48 og 58 ledige pladser på forskellige uddannelser.

Går du med en pædagogdrøm i maven, er der inden for det pædagogiske område på professionsuddannelserne 37 ledige pladser. Det er tre uddannelsesinstitutioner flere end sidste år.

Bacheloruddannelserne har også plads til dem, der ikke er kommet ind i denne omgang – eller som endnu ikke har søgt ind på en uddannelser. Her er der flest udbud med ledige studiepladser inden for humaniora og naturvidenskab – henholdsvis 44 og 43.

Region Midtjylland har flest udbud med ledige studiepladser, nemlig 114, efterfulgt af Region Syddanmark med 86 udbud. Region Nordjylland har 71 ledige udbud. I Region Sjælland og Region Hovedstaden er der færrest udbud med ledige pladser – henholdsvis 53 og 68.

Det er den enkelte institution, der fastsætter processen for at søge de ledige pladser. Når pladserne efterhånden fyldes op, lukker uddannelsesinstitutionerne for tilgangen af pladserne.

Få det fulde overblik ledige studiepladser her.

Ledige standby-pladser

De forskellige institutioner udbyder ledige standby-pladser på en uddannelse, hvis der ikke har været et tilstrækkeligt stort antal ansøgere, som har søgt standby på den pågældende uddannelse.

Ansøgere, der bliver tilbudt en standby-plads, står på venteliste til en studieplads. En ledig standby-plads vil derfor enten blive tilbudt en studieplads i år eller få et tilsagn om en studieplads næste år.

I år er der i alt 94 udbud med ledige standby-pladser. Det er 12 flere end i 2018. Af dem er 32 erhvervsakademiuddannelser, 53 professionsbacheloruddannelser og 9 bacheloruddannelser.

Region Midtjylland har flest udbud med ledige standby-pladser med sine 37 uddannelser. Region Syddanmark og Hovedstanden har henholdsvis 23 og 22 udbud med ledige standby-pladser, mens uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland og Nordjylland tilbyder færrest ledige standby-pladser – 5 og 7.

Få det fulde overblik over ledige standby-pladser her.