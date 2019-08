Gymnasier vil straffe elever i et forsøg på at komme ydmygende og krænkende puttemiddage til livs

Sidste år blev der sat fokus på de såkaldte puttemiddage i gymnasier med ritualer, der gik langt over grænsen for de nye gymnasieelever. I år er der konsekvenser fra gymnasiernes side, hvis man i skjul prøver at afholde eller deltage i en puttemiddag.

At sutte på en agurk, blive interviewet om seksuelle præferencer foran et kamera eller at skulle kysse veninden foran et publikum af 3. g’ere, der hujer – det er, hvad der er blevet berettet om af grænseoverskridende oplevelser ved de såkaldte puttemiddage, som har fundet sted på en række gymnasier i Nordsjælland.