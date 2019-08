Fakta

Penge til pædagoger

Professionshøjskolerne får 127,5 millioner kroner. Pengene tages fra den talentindsats, som den tidligere regering lancerede i 2019.

Professionshøjskolerne kan bruge midlerne på pædagoguddannelsen til indsatser fra 2019 til 2022.

Pædagoguddannelsen er blevet kritiseret for ikke at have tilstrækkelig høj kvalitet. Blandt andet har Danmarks Evalueringsinstitut peget på udfordringer med manglende studiekompetencer, lav studieintensitet, og at uddannelsen for sjældent lever op til de studerendes forventninger.

Uddannelsen blev reformeret i 2014, og en evaluering af reformen vil være klar næste år.

