Mange unge har fordomme om grønlændere

En ny undersøgelse viser, at halvdelen af de adspurgte elever forbinder grønlandske borgere med ord som ’misbrugere’ og ’sjuskede’. Eksperter og politikere vil have rigsfællesskabet på skoleskemaet.

Kun en tredjedel gymnasieelever angiver at have modtaget undervisning om Grønland, og mange forbinder misbrug med grønlandske borgere.

Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for Undervisningsministeriet. Her spurgte man 590 elever fra 9. klasse og 3. g om deres forhold til Grønland. Omkring halvdelen angav, at de i høj eller nogen grad associerer ordene ’sjuskede’ og ’misbrugere’ med grønlændere. Derudover angav 12 procent af eleverne, at de føler stor eller meget stor grad af samhørighed med grønlændere, mens 40 svarede, at de følte lille eller ingen samhørighed.

Selv om hun siger, at man er »nødt til« at »gøre op med fordommene«, kommer det ikke bag på Aaja Chemnitz, der sidder i Folketinget for det grønlandske parti Inuit Ataqatigiit og er næstformand for Grønlandsudvalget, at de findes. Hun er tværtimod overrasket over, hvor mange der trods alt har fået lidt viden om Grønland i skolen.

»Det tal var højere, end jeg troede. Der er sociale problemer i Grønland, men også de velfungerende grønlændere møder rigtig meget uvidenhed«, siger hun.

I undersøgelsen knyttede en af de adspurgte elever en kommentar til sine svar, som går i spænd med det: »Den første, jeg har skrevet, er alkoholisme. Jeg har ikke nogen venner fra Grønland, og de grønlændere, jeg ser, hænger ud på pladser eller torve og drikker«.

Fordomme følger uvidenhed

Samtidig viser undersøgelsen, at der er en sammenhæng mellem følelsen af samhørighed og vidensniveauet om Grønland. Dem, der ikke føler samhørighed, er overvejende de samme elever, der har haft mange fejl i de dele af undersøgelsen, der handler om viden om Grønland.

Det ser landsformanden for Ungdommens Røde Kors, Troels Boldt Rømer, der har underskrevet et borgerforslag om, at undervisning i rigsfællesskabet skal være obligatorisk, som en vigtig viden.

»Det viser, at jo mere du ved om grønlændere, jo færre fordomme har du. Der er brug for mere oplysning og samhørighed«, siger han.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) siger, at der skal flere initiativer til at skabe samhørighed mellem danske og grønlandske unge, heriblandt tilskud til studieture.

»Vi skal have et levende, ligeværdigt og moderne fællesskab – også mellem de unge. Rodfæstede fordomme og negative forestillinger kan være svære at ændre. Det er et langt, sejt træk. Undersøgelsen peger heldigvis på, at mere viden kan være med til at nedbryde fordomme og skabe samhørighed«, siger hun.

Det er nogle sociale strukturer, der kommer af, at man har været underlagt en kolonimagt Aki-Matilda Høegh-Dam, Siumut

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) ser også gerne, at Grønland kommer på skemaet.

»Når det kun er en tredjedel af gymnasieeleverne, der kan pege på, at de har fået undervisning om Grønland og rigsfællesskabet, skal vi sætte ind«, siger formanden for DGS, Martin Mejlgaard.

Hos Danske Gymnasier siger formand Birgitte Vedersø, der er rektor på Gefion Gymnasium, at problemstillingen er mere kompleks, end at den alene kan løses ved at sætte rigsfællesskabet på skoleskemaet.