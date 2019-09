Uddannelsesanalyse: Elever ryster på hovedet ad den måde, tests bliver præsenteret på i skolen

Fakta

Tæsk til test

De nationale læsetests måler forkert, sagde to forskere til Politiken i april 2019. De to forskere Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner har sammen skrevet en forskningsrapport om læsetesten for 8.-klasse-elever. Deres konklusion er, at læsetesten rammer ved siden af elevernes færdigheder.

I forståelsespapiret formuleret af den socialdemokratiske mindretalsregering og dens støttepartier står der, at de nationale tests skal afskaffes i de mindste klasser. Desuden skal der ses på muligheden for at sætte nationale tests i bero, indtil de er blevet mere retvisende for elevernes færdigheder.

De nationale tests blev sidst evalueret af Rambøll i 2013. En ny evaluering skal være klar i januar 2020. Styrelsen for It og Læring skal stå for noget af undersøgelsen, mens forskningsinstituttet Vive skal stå for anden del.

