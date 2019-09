Danmark har fået sin første iværksætterklub for børn

FOR ABONNENTER

Her er vi så frie, at børnene ikke behøver at have sko på, når de går udenfor«, siger Julie Pi, mens hun slår teatralsk opgivende ud med armene og betragter Jack Sommer på 10 år. Han løber over asfalten i strømpesokker, mens regnen siler ned. Han er iført en orange T-shirt med et tegneserielignende motiv på både mave og ryg. Det har han selv tegnet og trykt på T-shirten. Grunden til, at han løber rundt uden sko på, er, at han vil vise T-shirten til Clara Sølvsteen, der er uddannet kaospilot, og som er leder i den nyåbnede fritidsklub, hvor Jack Sommer kommer efter skole.