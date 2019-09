Hver tredje gymnasieelev har overvejet at droppe ud

Langt de fleste gymnasieelever er overvejende glade for at gå i skole. Det viser den første store nationale trivselsundersøgelse med deltagelse af godt 83.000 elever i 1.g og 2.g.

Men samtidig svarer 31 procent af eleverne, at de i skoleåret seriøst har overvejet at droppe ud. Det skriver Jyllands-Posten.

Det bekymrer børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at næsten hver tredje elev har overvejet at droppe ud.

»Den del får alle alarmklokker til at bimle. Vi bliver nødt til som samfund at tage den her udfordring rigtig alvorligt, siger hun til Jyllands-Posten.

Af undersøgelsen fremgår det, at den sociale trivsel er god, og at meget få elever føler, at de bliver mobbet. Derimod føler mange elever sig pressede, konkluderer Børne- og Undervisningsministeriet, der står bag undersøgelsen.

Derfor ønsker undervisningsministeren at identificere, hvad der i de seneste 30 til 40 års politik på blandt andet uddannelsesområdet har gjort, at de unge oplever et pres fra samfundet og sig selv.

Hos Martin Mejlgaard, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, vækker det bekymring, at så mange har overvejet at droppe ud af gymnasiet.

»Jeg synes, at det tyder på, at enten er kvaliteten ikke god nok, ellers er der for mange, der oplever, at de er stressede eller pressede, siger han til Ritzau.

Martin Mejlgaard peger blandt andet på det store fokus på karakterer som en bagvedliggende årsag for tallene.

»Jeg tror, at kvaliteten simpelthen ikke er høj nok, efter at der er blevet sparet år efter år, så der er mindre tid til den enkelte elev.

»Jeg tror også, at karaktererne fylder alt for meget. Og det her ræs, om at eleverne skal igennem systemet hurtigst muligt, betyder, at der er flere, der bliver pressede og stressede, siger han.

Martin Mejlgaard mener, at et nyt optagesystem, hvor karakterer fylder mindre, og mere feedback til eleverne er blandt de ting, der nu skal være mere fokus på.

ritzau