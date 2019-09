Godt nyt til unge i klemme: Pernille Rosenkrantz-Theil laver endnu et lynindgreb i optagelsesregler

Børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, laver endnu et lynindgreb i optagelsesreglerne til gymnasiet. Det skal modsat de herskende regler være muligt for elever, der har fortrudt 10. klasse eller efterskole, at tage en optagelsesprøve og alligevel starte på gymnasiet i år.

Indtil i år har det været rektor på de enkelte gymnasier, som vurderede, om elever, der søgte for sent, skulle optages. Det skete gennem samtaler eller prøver på gymnasiet. Den mulighed blev fjernet under forrige undervisningsminister, Merete Riisager (LA).

Fra i år skulle alle elever, der ikke lever op til de formelle krav (herunder elever, der søgte for sent), til en national optagelsesprøve for at blive optaget på gymnasiet. Uagtet at man allerede havde afsluttet 9. klasses afgangseksamen og var erklæret studieparat.

Men da den sidste officielle optagelsesprøve i år blev afholdt 16. august, er en gruppe elever, der har søgt for sent, kommet i klemme. Hvor mange, det drejer sig om, vides ikke, men undervisningsministeriet oplyser, at de har fået »en række« konkrete henvendelser, der har gjort opmærksom på problemet.

Har bestået 9. klasse

Det drejer sig blandt andet om elever, der har afsluttet 9. klasse og taget afgangseksamen. Men som på grund af de nye regler alligevel ikke kunne starte i gymnasiet uden at have været til en national optagelsesprøve.

»Det kan i princippet være elever, der har et snit på 12 og er fuldstændig parate til gymnasiet. Der kan være mange årsager til, at man ombestemmer sig, og det kan jo ske, når man er 15-16 år. Man kan tro, at efterskole er det rigtige, men ikke falde til. Det skal man ikke straffes for«, siger Birgitte Vedersø, der er formand for Danske Gymnasier.

Det er på den baggrund, at Pernille Rosenkrantz-Theil nu laver et lynindgreb, der gør det muligt for gymnasierne at afholde en optagelsesprøve for de elever, der er kommet i klemme.

»Som socialdemokratisk minister er jeg ikke sat i verden for at forhindre unge mennesker i at komme i gang med en uddannelse, som de åbenlyst er kvalificeret til. Derfor ændrer jeg reglerne med øjeblikkelig virkning, så de unge kan komme til den adgangsgivende prøve«, skriver Pernille Rosenkrantz-Theil i en mail til Politiken.

Det er godt, mener Birgitte Vedersø.

»Jeg er rigtig glad for det. Det er godt for eleverne. Det er besværligt for skolerne at afholde optagelsesprøver, men det må vi tage med. Det er jo synd for de elever, der har valgt forkert«, siger hun.

Systemet skal laves om

Optagelsesprøven varer ligesom de forrige prøver fire timer, og eleverne testes i dansk, matematik, engelsk og fysik. Den skal afholdes inden 1. november.

Lynindgrebet er ikke det første af sin slags i år. Så sent som i juli måned indførte Pernille Rosenkrantz-Theil på baggrund af Politikens henvendelse et andet hasteindgreb, der med øjeblikkelig virkning fjernede dele af de optagelesprøvekrav, Merete Riisager havde indført ved optagelsesprøven til gymnaiset. Og nu er optagelsesreglerne så blevet ændret endnu engang.

Birgitte Vedersø er glad for indgrebet, men siger, at det vidner om et »håbløst« system, der skal laves om inden næste år.

»Det er helt kaos. Vi har behov et system, hvor alle elever parathedsvurderes til alle typer uddannelser, når de afslutter 9. klasse. Det skal være gældende uanset om de påbegynder 10. klasse i mellemtiden. Og det skal ske inden næste år, så der ikke er flere elever, der kommer i klemme«, siger hun,

Pernille Rosenkrantz-Theil kan ikke sige, hvordan et muligt optagelsessystem skal se ud, men er enig i, at reglerne skal ændres.

»Jeg synes, at det her forløb har vist, at vi ikke er i mål med at lave nogle gennemskuelige og gennemtænkte optagelsesregler til gymnasiet. Nu afventer jeg evalueringen, som kommer i næste uge, og så vil jeg indkalde forligspartierne med henblik på at finde en løsning«.