For lidt bevægelse og feedback: Sådan står det til i folkeskolerne fem år efter reformen

Syv ud af ti lærere tilrettelægger deres undervisning ud fra de såkaldte Fælles Mål, der var en del af folkeskolereformen fra 2014. Men lærerne anvender kun i »begrænset omfang« alternative undervisningsformer, som bevægelse og praksisnære problemstillinger i dansk og matematik.

Det viser følgeforskning foretaget af Undervisningsministeriet, som er baseret på klasseværelseobservationer på tyve skoler i ti klasser og spørgeskemaundersøgelser besvaret af 7.740 elever fra sjette klasse. Man undersøgte, hvordan skoleundervisningen foregår i dansk og matematik i forhold til skolereformen.

Thea Enevoldsen, der er formand for Danske Skoleelever, genkender rapportens pointer om, der ikke er nok bevægelse i undervisningen.

»Det er en enorm skam, fordi bevægelse i undervisningen er en måde at dele undervisningen op på. Det er ikke alle elever, der lærer ved at sidde på en stol og lytte på en lærer dagen lang. Jeg tror, at man kan gå glip af en del 'aha- øjeblikke', hvis der ikke er nok bevægelse og praktisk undervisning«.

Da folkeskolereformen trådte i kraft i 2014 blev et omfattende følgeforskningsprogram sat i gang, hvor der løbende bliver fulgt op på, hvilken effekt reformen har.

Forskning om skolereform Hvad undersøges? I 2014 trådte skolereformen i kraft med følgende overordnede mål:

Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan.

Betydningen af elevernes socialebaggrund for deres faglige resultater mindskes.

Trivslen i skolen styrkes.

I forbindelse med reformen igangsatte Undervisningsministeriet et omfattende følgeforskningsprogram, der udgiver løbende rapporter og følger op på, hvordan reformen implementeres, og hvilken effekt den har.





Ifølge Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef ved VIA University College og er en af de forskere, der står bag følgeforskningen, så tyder alt på, at man som lærer godt ved, at undervisningen skal varieres og tilgodese eleverne alt efter niveau.

»Men det er vanskeligt at gøre i nogle situationer. Det peger på, at man underviser indenfor en presset ramme.«

Han vurderer, at en af konsekvenserne af det kan være, at undervisningen bliver sigtet mod midtergruppen i klasseværelset, hvilken rapporten også peger på.

»En af de største udfordringer vi har i den danske skole er undervisningsdifferentiering, og det har været en del af målsætningen med reformen, at det skulle styrkes. Men det sker ikke, i hvert fald ikke alle steder og ikke i det omfang, man kunne ønske sig« siger Andreas Rasch-Christensen.

Overordnet positivt

At følgeforskningen peger på, at alternativ, praksisnær undervisning med bevægelse er begrænset i undervisningen, kommer ikke bag på Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening. Praksisnær undervisning stiller nemlig langt større krav til lærerne i forhold til forberedelsestid, som lærerene ifølge Bondo har alt for lidt af.

»Hvis man skal inddrage praksisnære elementer, skal læreren have gjort sig en række overvejelser, så man stadig sikrer et højt fagligt niveau og ikke bare har aktiviteter for aktiviteternes skyld. Der er lærere, der har ganske få minutter til at forberede en lektion«, siger han.

Ifølge formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, er billedet i rapporten overordnet positivt.

»Det, vi kan se siden sidste rapport, er, at undervisningen ligger mere op ad fælles mål, fordi man bruger materialerne, og at metoderne understøtter læring og trivsel. Men hvad kan vi lære ...,« siger han og fortsætter:

»Vi mangler noget i forhold til at gøre undervisningen mere varieret, men det handler meget om forberedelsestid. Lærerne forsøger at snakke med kollegaer og gøre sig kloge rundt omkring, men de har simpelthen ikke tid. Hvis vi får mere tid kan vi få det til at fungere«.

Claus Hjortdal pointerer, at resultaterne er indsamlet i 2018 og derfor ikke er helt opdaterede.