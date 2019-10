Uddannelsesredaktør: Nu er det knald eller fald for Aula

FOR ABONNENTER

Fra mandag bliver Aula en del af omkring to millioner danskeres hverdag. Det bliver her, der skal fortælles om skoleture, diskuteres sukkerpolitik og skrives sygemeldinger. Mens ordet aula i dag forbindes med en sal for fysiske møder og fester på skoler og universiteter, bliver det nu forum for digital kontakt fra tastatur til tastatur fra første skridt i vuggestuen til sidste prøve i skolen.