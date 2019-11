Kendte højskoleelever: Højskolen var et langt og lykkeligt frikvarter for Kim Larsen

De vigtigste nedslag

De danske højskolers historie

1844: Rødding Højskole – verdens og Danmarks ældste og stadig bestående højskole – bliver grundlagt af lektor ved Kiel Universitet dr.phil. Christian Flor (1792-1875). Højskoleideen er baseret på præsten, salmedigteren, teologen og forfatteren N.F.S. Grundtvigs (1783-1872) tanker om folkelig oplysning og borgernes dannelse.

1851: Christen Kold (1816-1870) bliver den praktiske højskolemand med sin højskole i Ryslinge på Fyn. I 1853 bygger Kold sin anden højskole i Dalby ved Kerteminde, hvor han også opretter Danmarks første friskole for børn.

1854: Grundtvigs egen højskole, Marielyst på Østerbro i København, oprettes. Den ligger i dag i Hillerød.

1860’erne: I begyndelsen var højskolerne kun for unge mænd, men i 1860’erne kom pigeskolerne til. De fleste elever kom fra landet.

1863: Christian Kold bygger sin tredje højskole i Dalum ved Odense, hvor han indbyder til det første højskolekursus for kvinder – i de følgende år kommer der kvindekurser på næsten alle højskoler. Frem til 1864 etableres 15 højskoler, og cirka 600 elever er på højskole hvert år.

1864: Danmark mister Sønderjylland i den anden slesvigske krig, hvilket udløser en massiv stigning i antallet af højskoler landet over. Mellem 1865 og 1867 kommer 25 nye højskoler til bl.a. Vallekilde (1865), Askov (1865) og Testrup (1866). Rødding Højskole flyttes til den nye Askov Højskole. I samme periode får Norge og Sverige sine første folkehøjskoler. I 1870 er der 50 højskoler i Danmark.

1867: Frederikke Pio bliver Danmarks første kvindelige højskoleforstander på sin egen kvindehøjskole i Åle ved Horsens.

1894: Højskolesangbogens første udgave udkommer, efter at højskolerne i 1891 danner forening sammen med landbrugsskolerne.

1910: Den første arbejderhøjskole oprettes i Esbjerg.

1914-18: Første Verdenskrig medfører en markant nedgang især af mandlige elever. Mange sønderjyder var ved fronten eller sad i allierede fangelejre. Som opmuntring for dem udsender man den første fællesbrochure om danske højskoler på dansk, tysk, engelsk, fransk og russisk.

1920: Med genforeningen åbnede Rødding Højskole igen.

1946: I efterkrigstiden begynder folkehøjskolerne at fokusere mere på demokrati og medborgerskab. Det ses tydeligst ved grundlæggelsen af Krogerup Højskole med teologen Hal Koch (1904-63) som forstander.

1970’erne: Frem til nu har størstedelen af eleverne på højskolerne været fra landet, men nu er de fleste fra byerne.

1971: Amdi Petersen og Poul Jørgensen opretter Den Rejsende Højskole i Tvind. Et lovindgreb medførte, at alle Tvindskolerne blev lukket i 1996.

1985: Danmark når det hidtil største antal folkehøjskoler med i alt 107. Elever strømmer til højskolerne, blandt andet som følge af den stigende ungdomsarbejdsløshed i perioden.

2016: Antallet af højskoler er helt nede på 66.

2018: Højskolernes BæredygtighedsNetværk oprettes, hvis hovedformål er at skabe en god platform for videns- og erfaringsdeling mellem højskolerne, hvor bæredygtig udvikling er i centrum. I 2019 er 26 højskoler medlemmer. I skoleåret 2018/19 er der samlet set godt 45.060 kursister på et højskoleophold i Danmark. Der er cirka dobbelt så mange kvinder som mænd, der går på højskole.

2019: Højskolernes 175-års jubilæum. Der er 74 godkendte folkehøjskoler i Danmark inkl. Jaruplund syd for grænsen og den fællesnordiske højskole i Kungälv i Sverige. Fire højskoler i rigsfælleskabet tæller også med – to på Færøerne og to i Grønland.

Kilder: Højskolehistorisk Forening, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Politiken Research, Danmarks Statistik, Statistikbanken





