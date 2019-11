Fakta

Sagen kort

28. oktober blokerede HUMrådet, der er studenterorganisationen for Det Humanistiske Fakutet på Københavns Universitet, ledelsesgangen på fakultetet.

Det er sket i protest mod en målplan for 2020, som ledelsen har lavet.

Det afgørende punkt er, at ledelsen har åbnet for muligheden for at sammenlægge fag.

HUMrådet har to ultimative krav, det vil have opfyldt, før blokaden ophæves. Det ene er, at muligheden for fagsammenlægning skal fjernes. Det andet er, at de vil have garanti for, at ledelsen ikke genoptager planen om fagsammenlægning igen.

