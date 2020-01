Bag enhver robot og maskine står en automatiktekniker

Skærmen er det store omdrejningspunkt for dagens undervisning for Mai Mortensen, som går på et hold bestående af ni elever på hovedforløb 2 på automatik- og procesuddannelsen på ZBC (Zealand Business College) i Ringsted. Her lærer eleverne blandt andet at programmere og montere robotter samt håndtere, reparere og vedligeholde automatiserede systemer. Når de er færdiguddannet, bliver de automatikteknikere, som arbejder med automatiserede maskiner, der styrer processer og produktion.

