Analyse: Fanden tager stadig de sidste i skolen

Naturfag dykker i Pisa-undersøgelser. Men der er hjælp at hent. LIFE Mobil Lab er et rullende laboratorium, der er etableret i en specialbygget lastbil på 65m2 og bemandet med læringskonsulenter fra LIFE. De vil i samarbejde med klassens lærer gennemføre den naturfaglige undervisning. I 2019/2020 testes LIFE Mobil Lab med et fuldt udstyret laboratoriemiljø på nogle af landets skoler. Her er de på Nordvest Skolen i Helsingør, hvor 6.C kigger på svampe og enzymer. Sebastian Hertzum Mortensen, 12 år (rødt hår), Bertram Lindberg Bløndal, 12 år (sort hat), Signe Hedvig Haftell Møller, 11 år (grå bluse), Victoria Busschouw, 12 år (rød bluse) optager en videohilsen til de elever, der skal arbejde videre med de prøver de har samlet i Helsingør.