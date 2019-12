Danske skoleelever er blevet dårligere til naturfag

Automatisk oplæsning Beta

De danske skoleelever klarer sig ringere i naturfag end tidligere, og drengene er gået mest tilbage.

Det viser Pisa-undersøgelsen, der offentliggøres hvert tredje år.

Danske elever ligger dog fortsat over gennemsnittet i OECD i både læsning, matematik og naturfag. Det var også tilfældet i 2015.

I læsning og matematik er udviklingen nogenlunde stabil for danske elever samlet set. Drengene er gået tilbage i matematik, mens pigerne er blevet bedre til at regne.

»Det er positivt, at danske elever nu for anden gang i træk ligger over OECD-gennemsnittet i alle tre domæner«, siger seniorforsker i Vive Vibeke Tornhøj Christensen, der er projektleder for Pisa i Danmark.

»Dog lægger tilbagegangen i naturfag naturligt op til at se på, hvordan man bedst varetager naturfag i den danske undervisning«, siger hun i en skriftlig kommentar.

Pisa er en OECD-undersøgelse, der sammenligner skoleelevers resultater i alle medlemslandene samt en række ’partnerlande’.

Det er 15-årige elever, der bliver testet. I denne omgang er det 7657 unge i Danmark fordelt på 344 skoler, der har deltaget i undersøgelsen.

