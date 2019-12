Fra folkeskole til 'fondeskole': Lærerne frygter 'projektitis' mere end vinterinfluenzaen

Fakta

Et væld af fonde

Eksempler på de fonde, skoler kan søge

Novo Nordisk Fondenstøtter forskning, uddannelse, innovation, sociale og humanitære områder.

A.P. Møller Fonden - Folkeskoledonationen. I daglig tale Møllers skolemilliard støtter efter- og videreuddannelse inden for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen.

Lundbeckfonden støtter projekter inden for naturfagsundervisning og formidling, for at fremme interessen for naturfagene og forskning generelt i befolkningen, men især hos børn og unge.

Egmontfonden har oprettet en pulje på 5 mio. kr., så skoler, dagtilbud, foreninger, forældregrupper, PPR, kommuner og andre kan skabe indsatser, der bidrager til en god skolestart for alle børn.

