Lærer, der tænkte, »det tror jeg simpelthen ikke på«, laver sin egen alarmerende undersøgelse af pigernes mobilforbrug

Matematiklærer Julian Bybeck Tosev, Herlev Gymnasium & HF, var bekymret over elevernes mobilforbrug.

Han besluttede sig derfor for at tage billeder af 104 15-17-årige pigers mobiltelefoner og bruge tallene for deres skærmtid i matematikundervisningen.

104 gymnasiepigers mobilforbrug Det viser miniundersøgelsen Matematiklærer på Herlev Gymnasium & HF Julian Bybeck Tosev har taget billeder af 104 mobiltelefoner, der tilhører piger, som er elever på Herlev Gymnasium & HF. Informationerne er indsamlet anonymt, og data er blevet brugt i matematikundervisningen i statistik. Ministudiet viser følgende: 10 procent bruger mere end 8 timer om dagen på mobiltelefonen. 85 procent bruger mere end 4 timer om dagen på mobiltelefonen. I snit bruger pigerne 5 timer og 50 minutter om dagen på mobiltelefonen. 56 procent af pigerne bruger mere end 37 timer om ugen på mobiltelefonen, hvilket svarer til et fuldtidsjob. 4 procent af pigerne bruger mere end 3 døgn om ugen på mobiltelefonen. Vis mere

»Jeg ser jo, hvor meget mobilen er en del af deres liv. Deres hjemmearbejde er ikke så godt, som jeg kunne ønske. Eleverne bruger ikke længere så meget tid på det, og besvarelserne minder meget om hinanden. Tidligere fik jeg flere unikke besvarelser«, fortæller læreren.

Vi skal hjælpe de unge med at frigøre sig fra at tjekke Instagram hvert fjerde minut Magnus Heunicke, sundhedsminister

Miniundersøgelsen viser, at pigerne i snit bruger 5,5 timer dagligt på mobilen. 85 procent bruger mindst 4 timer og 10 procent mere end 8 timer. Pigerne bruger oftest tid på sociale medier og spil.

»Det er et alarmerende højt niveau. De, der bruger mere end tre døgn om ugen på mobiltelefonen, har behov for professionel hjælp. Deres afhængighed virker uskyldig, men kan have samme konsekvenser som alkohol- eller spilafhængighed. Der bør være fokus på det her, og forældrene skal forstå, at det har nogle konsekvenser«, siger Julian Bybeck Tosev.

Sår tvivl om landsundersøgelse

I foråret viste ’Skolebørnsundersøgelse 2018’, at 27 procent af de 15-årige piger bruger mindst 4 timer dagligt på sociale medier eller andre kommunikationstyper. Altså markant færre end 85 procent.

»Jeg tænkte: Det tror jeg simpelthen ikke på og lavede min egen undersøgelse. Den er ikke repræsentativ, men jeg tror ikke, at eleverne her er fundamentalt forskellige fra resten af landet«.

Læreren problematiserer, at tallene i skolebørnsundersøgelsen, som Statens Institut for Folkesundhed (SIF) står bag, bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor de unge selv opgiver deres skærmforbrug.

Minister: Lærer har fat i noget

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kalder lærerens ministudie »vildt interessant«.

»Det er meget fint, at han har lavet den undersøgelse. Jeg tror, at han har fat i noget, og at han er tæt på det reelle billede frem for det billede, de unges selvoplevede situation giver«, siger han og tilføjer, at han vil bede SIF tage Julian Bybeck Tosevs »forfriskende og lavpraktiske tilgang« med i deres overvejelser.

Morten Grønbæk, der er direktør i SIF, understreger, at skolebørnsundersøgelsen er repræsentativ i modsætning til stikprøven fra Herlev Gymnasium. Men han erkender, at der er mere objektive målemetoder, som er mere præcise, og at Julian Bybeck Tosev »helt sikkert har en pointe« i, at der er fejlkilder i undersøgelsen.

»Det er der i alle undersøgelser. Vi har dog en god formodning om, at de fleste af de spørgsmål, vi stiller i denne, bliver besvaret ærligt og uden grund til at over- eller underdrive, blandt andet fordi det er en anonym besvarelse«, siger han og påpeger, at de unges skærmforbrug vil blive undersøgt igen.

»Hvis der er et fejlskud, hvad angår niveauet, bliver undersøgelsen gentaget hvert fjerde år«, siger han.

Det er et alarmerende højt niveau. De, der bruger mere end tre døgn om ugen på mobiltelefonen, har behov for professionel hjælp Julian Bybeck Tosev, gymnasielærer

Sundhedsministeren har for nylig bedt Sundhedsstyrelsen om at udarbejde anbefalinger til, hvordan børn, forældre, pædagoger og lærere bør forholde sig til skærmforbruget.

»Jeg tror ikke, at vi endnu har set konsekvenserne af det. Især piger har meget store mentale problemer, og der må vi ikke være blinde for, at der kan være en sammenhæng. Vi skal hjælpe de unge med at frigøre sig fra at tjekke Instagram hvert fjerde minut. Det er ikke godt. Vi ved også, at mange ligger vågne om natten«, siger Heunicke.