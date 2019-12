Både erhvervs- og gymnasieelever frygter fælles grundforløb KL ønsker fælles grundforløb - også for at få flere erhvervsskoleelever. Men eleverne er ikke begejstrede.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hverken hos gymnasieeleverne eller eleverne på erhvervsskolerne er der opbakning til et forslag fra Kommunernes Landsforening (KL) om ét fælles grundforløb på ungdomsuddannelserne.

Forslaget går på, at eleverne skal gennem et forløb på seks måneder, hvor de både kan snuse til boglige og praktiske fag, inden de vælger, om de vil gå efter en studenterhue eller et svendebrev.

Hos gymnasieeleverne er frygten dog, at de kan miste noget faglighed ved et fælles grundforløb.

»Vi tror, at vi med sådan et seks måneders forløb mister noget af fagligheden i stedet for at dykke ned i noget af stoffet«, siger formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Martin Mejlgaard.

Vi tror, at vi med sådan et seks måneders forløb mister noget af fagligheden i stedet for at dykke ned i noget af stoffet Martin Mejlgaard, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Flere penge til erhvervsskolerne

KL stiller forslaget blandt andet med tanke på, at få flere unge til at vælge en uddannelse på en erhvervsskole.

Men hos Erhvervsskolernes Elevorganisation mener man slet ikke, at der er behov for flere elever, før der er kommet flere penge til erhvervsskolerne.

»Det er fint nok, at man gerne vil putte en masse elever ind i erhvervsskolerne«.

»Men det hjælper ikke noget, hvis der ikke er plads til dem og ikke er udstyr til at uddanne dem, for så jager du en masse mennesker ind i en uddannelse, som de ikke rigtigt kan få, fordi udstyret er noget bøvl«, siger formand Anton Bay Hansen.

ritzau