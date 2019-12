Bortviste CBS-studerende inviterede til 'en masse snav og body tequila': »Der var tale om et privat event«

Automatisk oplæsning Beta

I starten af december blev 25 studerende fra Copenhagen Business School (CBS) bortvist fra skolen på grund af »brud på alkoholreglerne, grænseoverskridende adfærd og sexistisk sprogbrug«.

Nu står seks af de bortviste studerende frem i Berlingske og fortæller deres historie.

»Det er et chok fra den ene dag til den anden. Der var ikke nogen af os, der i vores vildeste fantasi havde troet, at det her ville ske. Det er så uretfærdigt«, siger Signe til avisen.

De seks studerende er blevet bortvist fra deres uddannelse HA Europæisk Business frem til 31. august 2020. Begrundelsen fra CBS var, at de åbenlyst havde overtrådt reglerne for introforløb på CBS. En af retningslinjerne går blandt andet på, at der i introforløb ikke må være elementer, der indeholder »eksplicitte seksuelle aktiviteter eller elementer, der rummer implicitte seksuelle undertoner, der kan virke stødende på deltagerne«.

Derudover har CBS også klare regler i forhold til indtagelse af alkohol. Rektoren for CBS, Nikolaj Malchow-Møller, har i et interview med Berlingske fortalt, at der er blevet drukket alkohol før klokken 17, og der er blevet drukket stærk spiritus, hvilket er imod reglerne.

Den konkrete anledning til bortvisningen er, at de i september 2019 oprettede en Facebook-invitation til en fest på en natklub i København, som skulle afholdes en måned senere.

Berlingske har fået et skærmbillede af invitationen til »Slutty Fall-break«, hvor der blandt andet står:

»Så drenge – gem kortet væk og få i stedet hældt en masse (gratis) alkohol på de piger, som I håber på at hive med hjem senere«, og »Så piger – find den mest nedringede trøje, korteste nederdel eller mest tætsiddende kjole frem, så I kan lege med alle drengene på klubben«.

Invitationen afsluttes med: »Vi ses til en masse snav og body tequila«.

De studerende har været introvejledere og havde stået for et introforløb på CBS, men de understreger, at festen ikke havde noget med skolen at gøre:

»På det her tidspunkt var vi ikke længere introvejledere, så det var et privat arrangement i vores privatliv, og det skal vi have en eller anden form for frihed over – uanset om vi går på CBS eller ej. Arrangementet var både for nogle af vores venner på CBS, men også for nogle af vores venner andre steder fra og for offentligheden. Og vi nævner hverken »CBS«, »HA Europæisk Business«, »introforløb«, »introvejleder« eller »intro« i invitationen«, siger Signe.

Men invitationen til festen indledes med »kære EB’ere« og er underskrevet »vejlederteamet«, og det mener ledelsen på CBS har relation til introforløbet og de studerendes rolle som vejledere på uddannelsen Europæisk Business.

Invitationen var ment som en joke

Ifølge de studerende bag invitationen er den så »overdrevet«, at de personer, der var inviteret til festen, ikke kunne være i tvivl om, at det var ment som en joke.

De mener ikke, at sagen handler om, hvad der er blevet skrevet. Men i stedet at det er forkert, at de bliver sanktioneret for noget, de har gjort som privatpersoner. Hvis invitationen var sendt ud under introforløbet, så anerkender de, at det er et direkte brud på den kontrakt, de som introvejledere har underskrevet. Men den gælder ikke længere, fortæller Frederik.

For dem er »vejlederteamet« et genkendeligt navn, og grunden til de valgte at bruge det.

»Det er noget, vi formentlig bliver kaldt resten af vores studietid. Det er også sådan, vores private venner kender os som en samlet gruppe«, siger Signe til Berlingske, der videre spørger: