Uddannelsesminister vil afskaffe minuskarakter SF vil ændre skala, så karakteren -3 fjernes. Uddannelsesministeren er enig i, at minuskarakteren bør droppes.

Sådan bliver elever bedømt i dag Her kan du se, hvordan den nuværende karakterskala er: * -3: Den ringe præstation. Gives for den helt uacceptable præstation. Med denne karakter er man dumpet. Svarer til 00 på den gamle skala. * 00: Den utilstrækkelige præstation. Gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Med denne karakter er man dumpet. Svarer til 03 eller 5 på den gamle skala. * 02: Den tilstrækkelige præstation. Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Svarer til 6 på den gamle skala. * 4: Den jævne præstation. Gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål med adskillige væsentlige mangler. Svarer til 7 på den gamle skala. * 7: Den gode præstation. Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål med en del mangler. Svarer til 8 eller 9 på den gamle skala. * 10: Den fortrinlige præstation. Gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål med nogle mindre væsentlige mangler. Svarer til 10 på den gamle skala. * 12: Den fremragende præstation. Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler. Svarer til 11 eller 13 på den gamle skala. Kilde: Undervisningsministeriet. Vis mere

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vil af med karakteren -3 på karakterskalaen.

Det fortæller hun til DR Nyheder.

Ministerens budskab kommer, efter at SF er kommet med et forslag om en ny karakterskala.

»Blandt andet lytter jeg mig til, at de gerne vil af med minuskarakteren. Den følelse har jeg også som minister, må jeg sige«, siger Ane Halsboe-Jørgensen til DR Nyheder.

»Det virker forkert på mig, at vi kan bedømme vores børn og unge med minuskarakterer«.

»Det signal der ligger i det, det er jeg ikke tilhænger af«, lyder det fra ministeren.

Minuskarakteren, som ministeren ønsker at droppe, gives for den 'helt uacceptable præstation'.

Karakterskalaen har i dag syv trin: -3, 00, 02, 4, 7, 10 og 12. For at bestå skal man mindst have karakteren 02.

SF foreslår ifølge DR Nyheder, at karakterskalaen skal laves om, så den i stedet har trinnene 0, 2, 4, 6, 8, 10 og 12, hvor karakteren 2 eller højere er bestået.

Ane Halsboe-Jørgensen ønsker dog ifølge DR Nyheder ikke at sige, om hun støtter det fulde SF-forslag.

