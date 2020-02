Jacob Allerslev vil bryde grænserne for, hvad mænd og kvinder kan bære af smykker

Fakta

Smykkeuddannelsen

Smykker, teknologi & business er en professionsbachelor, der tager 3,5 år.​​​​​​​​​

For at komme ind på uddannelsen skal man have bestået en gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse. Man skal også bestå en optagelsesprøve, efter man har søgt om optagelse via kvote 2.​​​​​​​​​

Uddannelsen udbydes hvert andet år på dansk og hvert andet år på engelsk.​​​​​​​​​

Kønsfordeling sommeroptag 2019: 39 kvinder og 2 mænd

Kønsfordeling sommeroptag 2018 (international): 38 kvinder og 5 mænd













