Signe går på politiuddannelsen: »Vi ser ikke kønnet ved siden af os, når vi kører patrulje. Fagligheden er det vigtige«

Fakta

Politiskolen

Politiets basisuddannelse varer 2 år og 4 måneder fordelt på 3 semestre, som veksler mellem skole- og praktikophold.​

Uddannelsen kan tages i Brøndby og på den midlertidige skole i Fredericia, indtil den nye Politiskole i Vejle åbner, forventeligt i ultimo 2020.​

For at ansøge skal du blandt andet være fyldt 21 år ved studiestart, være dansk statsborger, have gyldigt kørekort, have en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller anden relevant uddannelse og være sund og have et godt helbred. ​

For at blive optaget skal man bestå en række prøver: en fysisk prøve, en farvesynstest, en skriftlig prøve i dansk, en samarbejdsopgave, en individuel samtale, et helbredstjek og en sikkerhedsgodkendelse.​

I 2019 var 73,4 procent af de optagne på politiets basisuddannelse mænd, mens 26,6 var kvinder.​













