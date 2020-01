Johanne Schou Hansen er af de CBS-studerende, hvis matematikkundskaber ikke var gode nok: »Vi har alle haft en forståelse for, at testen var for vores eget bedste«

2.053 førsteårsstuderende på CBS blev efter screening vurderet til at have et for lavt niveau i matematik for at kunne følge med i undervisningen. Men de studerende ser det ikke som et nederlag, men som en mulighed for at forbedre sig.