Mange forældre stikker fingrene i ørerne, når de får at vide, at den billige skoleferie har en pris

Har du – som 6 ud af 10 forældre – taget dit barn på ferie uden for skoleferien? Er svaret ja, skal du være klar over, at den billige skiferie også koster.

Der er samtaler, som har det med at ødelægge den gode stemning. Det gælder for eksempel, hvis én gæst omkring et veldækket middagsbord drister sig til at spørge, hvorvidt de faste årlige ture ned ad de halsbrækkende pister eller ved swimmingpoolen på tropeøen sker i eller uden for skoleferien. Så vil man ofte høre noget i retning af: