Ingen grund til panik: Følg disse ni trin og bliv klar til at søge ind via kvote 2

Reglerne for optagelse på de videregående uddannelser kan være forvirrende, for de er utrolig forskellige fra uddannelse til uddannelse.

Det eneste, der med sikkerhed gælder for alle, er, at fristen for at søge er 15. marts klokken 12, og at de videregående uddannelser kigger efter andet end dine karakterer fra din ungdomsuddannelse.