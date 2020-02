Støttepartier presser regeringen: Kræver senere skolestart før sommerferien SF, De Radikale og Enhedslisten vil ændre regler om skolestart, inden de nye årgange starter i skole.

SF, De Radikale og Enhedslisten ønsker, at børn skal have mulighed for at starte senere i skole, hvis forældrene ønsker det.

Dermed ligger partierne igen pres på regeringen for, at der sker noget, inden de nye årgange begynder i skole efter sommerferien. Regeringens tøven rammer børnene, lyder det fra partierne.

Det skriver DR.

Som reglerne er nu, så skal børnene som udgangspunkt begynde i skole det år, de fylder seks.

Støttepartierne er ved at miste tålmodigheden med regeringen, da handling på området allerede blev formuleret i det såkaldte forståelsespapir, som var en politisk aftale mellem regeringen og de tre støttepartier.

I forståelsespapiret fremgik det, at partierne vil give bedre muligheder for senere skolestart.

»Vi lovede at ændre det i valgkampen og i forståelsespapiret. Det skal være færdigt inden sommerferien. Når man er enige om at gøre noget, så lad os dog komme i gang«, siger Jacob Mark, der er børneordfører i SF, til DR.

Det er svært at få skoleudsættelse

Som reglerne er nu, kan børn godt begynde senere i 0. klasse, men det kræver, at forældrene søger om skoleudsættelse hos kommunen. Herefter er det op til kommunen at vurdere anmodningen.

Det er et problem, at mange ikke får tilladelse fra kommunen, mener Anne Sophie Callesen, der er børneordfører hos De Radikale.

»Vi kan se nogle steder, at det er svært at få sit barn skoleudsat. Mit indtryk er, at det er et voksende problem, at der skal være noget helt særligt på spil, før man kan få lov til at starte senere«, siger hun til DR.

Socialdemokratiet lovede allerede før valget at tage fat på problemstillingen og ændre reglerne for udsættelse af skolestart.

