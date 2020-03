Enkemanden Jørgen er taget på seniorhøjskole: »Hvor svært kan det være at leve livet?«

At ende alene er noget, mange af os frygter. Men ikke Jørgen Øjenholt. Han nyder at være enkemand og glædede sig ligefrem til, at konen skulle dø efter et sygdomsforløb. Som single og senior har Øjenholt fundet lykken. Og selskab har han masser af, især når han tager på højskole. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​