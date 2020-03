Universitet lukker kantiner, læsesale og fredagsbarer

Landets universiteter følger corona-udviklingen tæt for at undgå smittespredning.

Syddansk Universitet (SDU) tager nu drastiske midler i brug for at mindske risikoen for coronasmitte blandt studerende, ansatte og gæster.

SDU har som det første af landets universiteter besluttet at lukke alle større samlingsområder på alle campusser som kantiner, læsesale, biblioteker og fredagsbarer resten af måneden.

Det sker, efter at antallet af smittede i Danmark på få dage er steget markant, så der nu er 113 bekræftede smittetilfælde herhjemme.

Formålet er ifølge en meddelelse fra universitetets ledelse, at »opretholde universitetets forretningskritiske opgaver«.

»Det er vigtigt at understrege, at de nye tiltag på SDU sker med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip. SDU’s fokus er på rettidig omhu og på at træffe de nødvendige beslutninger for at bidrage til at inddæmme smittespredning af coronavirus i samfundet«, skriver universitetet om beslutningen.

»SDU’s særlige campusstruktur med sammenhængende bygninger med mange ansatte, studerende og daglige gæster giver øget risiko for smittespredning«, uddyber universitetet.

Nye tiltag på vej

Statsminister Mette Frederiksen (S) har indkaldt til pressemøde i dag klokken 11, hvor en række nye tiltag til at inddæmme virussen i Danmark vil blive præsenteret.

Hidtil har anbefalingen fra myndighederne været, at forsamlinger og arrangementer med flere end 1.000 deltagere bør aflyses eller udskydes. Det har blandt andet ført til, at en række fodboldkampe i landets bedste rækker er blevet aflyst. Det samme er flere koncerter.

Og netop den rettesnor fra myndighederne er indtil videre udgangspunktet for landets største universitet, Københavns Universitet, der indtil videre ikke har tænkt sig at kopiere tiltagene fra SDU.

»Vi følger udviklingen tæt og retter os efter myndighedernes anbefalinger«, lyder det fra kommunikationsrådgiver Christian Hedegaard, Københavns Universitet.

Også Aarhus Universitet oplyser på sin hjemmeside, at universitetet som hidtil følger »regeringens anvisning om at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1.000 deltagere«.

Det samme gør Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der har nedsat en krisestab, som forbereder DTU på en potentiel spredning af virussen.

»Vi forventer, at alle medarbejdere, studerende og gæster tager situationen alvorligt og overholder anbefalingerne i forhold til fysisk omgang i dagligdagen: Undgå håndtryk, kindkys og kram. Vær særligt opmærksom på at holde god håndhygiejne ved jævnlig håndvask eller -desinficering«, skriver DTU på sin hjemmeside.

På Aalborg Universitet er udgangspunktet ligeledes, at arrangementer med over 1.000 deltagere aflyses eller udskydes. Det gælder blandt andet en forårsfest og en årsfest.