1,3 millioner børn og unge skal blive hjemme

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Med lukningen af alle institutioner for børn og unge rammes alle fra ble til ph.d., eller hvad der svarer til omkring 1,3 millioner børn og unge.

Indgrebet betyder, at der foreløbig kommer 14 dages hul i rutinerne på skoler og uddannelser, hvor der skal tænkes mere end almindeligt kreativt og bruges mulige IT-løsninger for fjernundervisning for at gøre det faglige tab så lille som muligt.

Indgrebet modtages positivt af formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal.

»Vi bakker op om regeringens indgreb, selv om det vil medføre store praktiske problemer«, siger han til DR-nyheder. Ifølge formanden gør den vidtgående beslutning på sin vis situationen lettere for skoleledere, fordi der nu er en afklaring.

»Vi kan se nogen steder, at skolelederne selv har skullet træffe en beslutning meget hurtigt. Vi har set nogle skoler, som har sendt de berørte elever i karantæne og andre, som har lukket skolen midlertidigt. Derfor er det meget godt, at det bliver 14 dage for alle skoler, selv om det giver skolerne og forældrene et enormt besvær«, siger han til DR.

Indgrebet kommer til at gælde fra mandag, hvilket giver kommunerne lidt tid til at lave nødløsninger for de forældre, som er helt afhængige daginstitutioner og skoler.

Men efter statsminister Mette Frederiksens opfordring til allerede fra i morgen at holde børnene hjemme, bliver der stille i landets skolegårde og kantiner på gymnasier og videregående uddannelser.

Det er ifølge Claus Hjortdal en fordel, at indgrebet først træder i kraft mandag.

»Vi bliver klar til på mandag. Her skal skolerne læne sig op af de praktiske løsninger, som der findes i kommunern«, siger han.

Muligt med fjernundervisning

Det er den mest vidtgående lukning af daginstitutioner, skoler og uddannelser, der er set i nyere tid. Eneste sammenligning er lærerlockouten fra 2013, hvor eleverne var sendt hjem i en måned.

Den aktuelle lukning er mere omfattende og med den forskel, at ældre mennesker vurderes til at være mere sårbare, hvis de bliver smittet med corona-virus. Derfor står bedsteforældre ikke klar til at passe. Til gengæld bliver det muligt med fjernundervisning for nogle af de berørte elever og studerende, hvis skoler og uddannelser er i stand til at organisere det.

På nogle af landets gymnasier og skoler mødes lærerne i morgen og fredag for at planlægge virtuelle undervisningsforløb, som eleverne kan følge hjemmefra.